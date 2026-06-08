Le pape promet des "efforts supplémentaires" pour lutter contre les violences sexuelles dans l'Eglise

Le pape Léon XIV devant le Parlement espagnol à Madrid le 8 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Le pape Léon XIV a promis lundi au troisième jour de sa visite en Espagne des "efforts supplémentaires" et "une réponse plus efficace" aux violences sexuelles dans l'Eglise après avoir rencontré des victimes à Madrid.

Après avoir écouté pendant près d'une heure ces six victimes de violences sexuelles commises par le clergé, Léon XIV les a assuré de "son engagement pour que les propositions" émises par les participants à cette rencontre "deviennent le fondement d'efforts supplémentaires, et que l'Eglise puisse réellement être un lieu sûr et spirituellement sain, où les blessures trouvent réconfort et guérison", selon le Vatican.

Dans l'avion qui l'emmenait vers l'Espagne, pays où le clergé a souvent été critiqué pour son manque de transparence sur le sujet, Léon XIV avait déjà évoqué déjà "une plaie toujours ouverte".

Lundi, s'adressant aux évêques espagnols, il a demandé "vérité, justice et réparation" et davantage de "prévention" face à ce "fléau": "L'une des situations les plus douloureuses concerne ceux qui ont été blessés précisément par ceux qui devaient prendre soin d'eux, y compris par des membres du clergé", a-t-il déclaré.

La rencontre de lundi après-midi a été entachée de polémique, certaines des principales associations de victimes ayant déploré ne pas avoir été invitées.

"Perception erronée"

"Nous nous réjouissons pour les victimes qui ont pu être avec le pape, mais nous pensons que cela ne reflète pas la réalité et que malheureusement, en Espagne, l'Eglise continue de réduire ses victimes au silence", a déclaré à des journalistes Juan Cuatrecasas, lui-même père d'une victime.

D'après M. Cuatrecasas, porte-parole de l’association Infancia Robada (Enfance volée), une des principales associations qui a critiqué par le passé l'Eglise pour son opacité sur la question des violences sexuelles, seules des victimes accompagnées par des programmes montées par l'Eglise elle-même ont été reçues par le pape.

"L’exclusion de groupes représentatifs peut susciter une perception erronée (...), en laissant croire qu'il existe un consensus ou une satisfaction générale qui ne correspondent pas à la réalité", a-t-il regretté.

Quelque 200.000 mineurs auraient été victimes d'agressions commises par des membres du clergé en Espagne depuis 1940, selon un rapport de 2023 du Défenseur du peuple.

Le gouvernement du Premier ministre socialiste,Pedro Sánchez, et l'Eglise catholique en Espagne ont signé en mars un accord pour indemniser les victimes, après des années de réticence et d'opacité de la part de la hiérarchie ecclésiastique.

Avant son intervention devant les évêques, le souverain pontife avait prononcé un discours inédit pour un pape au Parlement espagnol.

Le pape Léon XIV, le 8 juin 2026 à Madrid ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Devant les élus espagnols, ce fervent défenseur des migrants, attendu jeudi et vendredi sur l'archipel des Canaries, une de leurs principales portes d'entrée en Europe, a demandé "une réponse coordonnée, solidaire et efficace" face au "drame tragique" de la migration.

Faisant figure d'exception en Europe, M. Sánchez a récemment lancé un vaste plan de régularisation de sans-papiers, qui lui vaut les virulentes critiques du Parti populaire (droite) et de Vox, le parti d'extrême droite devenu la troisième force politique en Espagne.

Appel au "dialogue patient"

Le pape a également réclamé que "toute vie humaine" soit "reconnue et protégée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel, dans toutes les circonstances de son existence", un appel loin d'être anodin en Espagne, où le gouvernement a légalisé l'euthanasie sous conditions en 2021, et proposé en octobre 2025 d'inclure dans la Constitution, comme en France, le droit à l'avortement.

Très critiqué par le président américain, Donald Trump, pour ses positions contre la guerre, Léon XIV, lui-même né aux Etats-Unis, a également appelé devant les députés et les sénateurs espagnols au "dialogue patient", déplorant la tendance actuelle au "réarmement", y compris en Europe.

Le pape Léon XIV devant le Parlement espagnol à Madrid le 8 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

"Les armes peuvent imposer un silence temporaire, mais elles ne pourront jamais construire une paix authentique et durable", a-t-il mis en garde.

Le pape achèvera sa journée lundi soir lors d'un grand rassemblement au stade Santiago Bernabéu, la mythique enceinte du Real Madrid, devant quelque 80.000 personnes.

Des heures avant son arrivée, de nombreux drapeaux du Vatican et de l'Espagne, mais aussi de pays latino‑américains (Pérou, Venezuela, Colombie) étaient agités dans la foule, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Nous sommes des lions, nous sommes des lions", criait le public, en référence au nom de Léon XIV ("león" signifiant "lion" en espagnol).

Mardi, le pape se rendra à Barcelone, avant d'achever sa visite en Espagne aux îles Canaries, jeudi et vendredi.