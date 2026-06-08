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Orange devient propriétaire à 100% de MasOrange en Espagne
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 18:22

Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

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Orange ​a annoncé lundi avoir finalisé l’acquisition ​des 50% ​détenus par ⁠Lorca dans ‌MasOrange, sa coentreprise en Espagne.

Cette ​opération ‌fait suite ⁠à un accord engageant ⁠signé ‌le 12 décembre ⁠2025 ‌avec ⁠Lorca, portant sur l’acquisition ⁠de ‌l’intégralité de ​MasOrange ‌pour un montant de 4,25 ​milliards ⁠d’euros en numéraire.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

Fusions / Acquisitions
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