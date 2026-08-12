Les marchés boursiers mondiaux progressent légèrement, le pétrole reste stable avant la publication de l'IPC américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les marchés européens en fin de matinée)

* Les prix à la consommation américains devraient afficher une hausse de 0,1 % en juillet, après une baisse de 0,4 % en juin

* Les marchés estiment que la probabilité d'une hausse des taux de la Fed lors de la réunion du mois prochain est de 50 %

* Le Brent se stabilise après cinq séances consécutives de hausse

par Samuel Indyk et Rocky Swift

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé et les cours du pétrole se sont stabilisés après que les négociations visant à mettre fin à l’ -guerre avec l’Iran se sont enlisées et que les marchés ont tourné leur attention vers les données sur l’inflation américaine attendues plus tard dans la journée.

Les opérateurs se concentreront sur les données américaines des prix à la consommation pour en tirer des indications sur le calendrier d'une éventuelle hausse des taux de la Réserve fédérale.

Bien que ces données ne tiennent pas compte de la dernière hausse des cours du pétrole LCOc1 , elles pourraient néanmoins s’avérer déterminantes pour définir les anticipations concernant la réunion de la Fed du mois prochain, alors que les marchés monétaires évaluent à environ 50 % la probabilité d’une hausse

0#USDIRPR . Selon un sondage Reuters, les prix à la consommation devraient augmenter de 0,1 % en juillet après avoir reculé de 0,4 % en juin. L’inflation annuelle mesurée par l’IPC devrait ralentir à 3,4 %, contre 3,5 % le mois précédent.

« Nous pensons que l’interprétation par le marché des taux d’intérêt, de l’inflation et des conditions monétaires semble dicter l’évolution du marché pour le moment », a déclaré Dorian Carrell, responsable des revenus multi-actifs chez Schroders.

« Les prévisions concernant l’IPC devraient s’avérer relativement modérées aujourd’hui, ce qui ouvrirait la voie à un statu quo avant les élections de mi-mandat, toutes choses égales par ailleurs », a-t-il ajouté.

En fin de matinée en Europe, l' .STOXX de l'indice paneuropéen STOXX 600 xml-ph-0000 était en hausse d'environ 0,2 %. Les principaux indices boursiers de Francfort .GDAXI , Paris

.FCHI et Londres .FTSE affichaient des hausses comprises entre 0,1 % et 0,4 %.

En Asie, les actions .MIAPJ0000PUS ont progressé de 0,9 %, portées par une hausse de 3,7 % de l'indice sud-coréen Kospi

.KS11 et une progression de près de 1 % des actions japonaises

.N225 et taïwanaises .TWII , les fabricants de puces électroniques ayant enregistré une forte hausse. Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 , ont progressé de 0,3 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 0,7 %, les résultats encourageants publiés mardi après la clôture par la société de cloud IA CoreWeave CRWV.O ayant donné un nouvel élan au secteur de l’IA.

LES NÉGOCIATIONS POUR METTRE FIN À LA GUERRE EN IRAN SE POURSUIVENT

Les marchés suivaient toujours les négociations visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d’Ormuz au trafic maritime. Les États-Unis et les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont fait état mardi d’attaques distinctes contre des navires, tandis que l’Iran et les États-Unis ont tous deux durci leur rhétorique ces derniers jours.

Le plus haut responsable iranien de la sécurité, Mohsen Rezaei, a déclaré mardi que la voie maritime du détroit d’Ormuz resterait fermée à moins que les États-Unis n’acceptent les conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la guerre.

Malgré l’absence de progrès entre les deux parties, les investisseurs restent sereins.

« Notre scénario de base depuis longtemps est celui d’une désescalade progressive mais chaotique », a déclaré M. Carrell, de Schroders.

« Nous ne nous attendons pas à ce que le trafic (à travers le détroit d’Ormuz) atteigne sa pleine capacité. Nous pensons que cela fixe un plancher au prix du pétrole et maintient un facteur inflationniste lié à l’énergie sur les marchés à court et moyen terme. »

L' CLc1 du brut américain a reculé de 0,3 % à 82,94 dollars le baril et celle du Brent LCOc1 a baissé de 0,2 % à 89,71 dollars le baril, s'apprêtant à mettre fin à une série de cinq jours de hausse. Mardi, ces deux références avaient clôturé en hausse de plus d'un dollar, enregistrant leur plus haut niveau de clôture depuis le 31 juillet et prolongeant leurs gains après avoir bondi d'environ 5 % lundi.

LES MARCHÉS ANTICIPENT UNE HAUSSE DES TAUX DE LA BOJ Les marchés anticipent de plus en plus une hausse précoce des taux au Japon, ce qui exerce une pression sur les obligations à court terme du pays . Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 5 ans JP5YTN=JBTC a atteint 2,12 %, un niveau record, tandis que le rendement à 2 ans JP2YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans, à 1,645 %.

Les investisseurs anticipent une probabilité de près de 60 % d’une hausse d’un quart de point lors de la réunion de septembre de la Banque du Japon.

Le yen JPY= s'est légèrement raffermi à 159,12 pour un dollar, restant toutefois en deçà du plus haut de la semaine dernière (155,20) après plusieurs séries d'interventions présumées.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à un panier de devises, est resté pratiquement inchangé à 99,84. L’euro EUR= et la livre sterling GBP= peinaient également à trouver une orientation avant la publication des données sur l’inflation américaine.

L'or au comptant XAU= a progressé de 1 % à 4 413 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a bondi de 2,5 % à 66,29 dollars l'once.