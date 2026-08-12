Les marchés boursiers mondiaux conservent leurs gains après la publication d'un IPC américain conforme aux prévisions

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* L'IPC américain conforme aux prévisions

* Les marchés estiment que la probabilité d'une hausse des taux de la Fed le mois prochain est quasi égale

* Le Brent progresse légèrement, prolongeant sa hausse

(Le point après la publication des chiffres de l'inflation américaine) par Samuel Indyk et Rocky Swift

Les marchés boursiers mondiaux ont conservé leurs gains mercredi après la publication de données sur l'inflation américaine conformes aux prévisions, tandis que les cours du pétrole ont légèrement progressé après qu'un haut responsable iranien a déclaré à Reuters qu'il n'y avait pas de discussions avec Washington concernant la prolongation d'un cessez-le-feu.

L'indice des prix à la consommation a légèrement progressé de 0,1% le mois dernier après avoir reculé de 0,4% en juin, conformément à un sondage Reuters auprès d'économistes et d'analystes. L'inflation annuelle mesurée par l'IPC a ralenti à 3,4%, contre 3,5% le mois précédent.

“L’inflation évolue dans la bonne direction pour l’instant, et compte tenu de la volonté du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, de ne pas donner beaucoup d’indications prospectives, voire aucune, la réaction du marché à ces derniers chiffres devrait être plutôt optimiste,” a déclaré Richard Carter, responsable de la recherche sur les titres à revenu fixe chez Quilter Cheviot. Les opérateurs ont maintenu leurs paris , qui penchent légèrement en faveur d’un maintien des taux d’intérêt lors de la réunion du mois prochain à la suite de ces données, les marchés estimant à environ 55% la probabilité que la Fed conserve son taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,50%-3,75%. Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 , ont progressé de 0,4%, conservant leurs gains après la publication des données. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont augmenté de 0,8%, les résultats encourageants de la société de cloud IA CoreWeave CRWV.O , publiés après la clôture de mardi, ayant donné un nouvel élan au secteur de l’IA.

En Europe, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé d’environ 0,2%. Les principaux indices boursiers de Francfort .GDAXI , Paris .FCHI et Londres .FTSE ont enregistré des hausses comprises entre 0,1% et 0,4%. En Asie, les actions .MIAPJ0000PUS ont progressé de 0,9%, portées par une hausse de 3,7% de l’indice sud-coréen Kospi

.KS11 et par une progression de près de 1% des indices japonais .N225 et taïwanais .TWII , les fabricants de puces électroniques ayant enregistré une forte hausse.

LES NÉGOCIATIONS POUR METTRE FIN À LA GUERRE EN IRAN SE POURSUIVENT Les marchés suivaient toujours les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran et à rouvrir le détroit d’Ormuz à la navigation. Une source iranienne de haut rang a déclaré à Reuters qu’il n’y avait pas de discussions entre l’Iran et les États-Unis visant à prolonger leur cessez-le-feu car, du point de vue de Téhéran, l’accord n’avait pas de date de début et il n’y avait donc rien à prolonger.

Cette information fait suite aux attaques contre des navires au Moyen-Orient mardi, alors que l’Iran et les États-Unis ont tous deux durci leur rhétorique ces derniers jours.

Malgré l’absence de progrès, les investisseurs restent sereins, les actions à travers le monde se rapprochant de leurs plus hauts historiques.

“Notre scénario de base depuis longtemps est celui d’une désescalade progressive mais chaotique,” a déclaré Dorian Carrell, responsable des revenus multi-actifs chez Schroders.

“Nous ne nous attendons pas à ce que le trafic (à travers le détroit d’Ormuz) atteigne sa pleine capacité. Nous pensons que cela fixe un plancher au prix du pétrole et maintient un facteur inflationniste lié à l’énergie sur les marchés à court et moyen terme.” Le prix du brut américain CLc1 a progressé de 0,7% à 83,71 dollars le baril et celui du Brent LCOc1 a augmenté de 0,3% à 89,19 dollars le baril, les deux indices étant en passe de prolonger leur série de hausses de cinq jours consécutifs. Ces deux indices de référence ont clôturé en hausse de plus d’un dollar mardi, enregistrant leur plus haut niveau de clôture depuis le 31 juillet et prolongeant leurs gains après avoir bondi d’environ 5% lundi. Sur le marché des devises, l'indice du dollar =USD a reculé à 99,69. L'euro EUR= et la livre sterling GBP= ont tous deux légèrement progressé après la publication des chiffres de l'inflation américaine.

Le yen JPY= s’est raffermi de 0,3% à 158,81 pour un dollar, mais est resté en deçà du plus haut de la semaine dernière, à 155,20, après plusieurs séries d’interventions présumées.

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 1,4% à 4.428 dollars l'once, tandis que celui de l'argent XAG= a bondi de 2,9% à 66,47 dollars l'once.