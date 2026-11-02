Les marchés boursiers européens reculent légèrement, le pétrole chute alors que la prudence règne à l'approche des élections de mi-mandat

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(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 12 et 15)

* Les actions et les obligations européennes reculent légèrement après la chute des valeurs technologiques de vendredi

* La prudence règne à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis

* L'euro se raffermit alors que le pétrole recule sur fond d'espoirs d'accord de paix

par Stefano Rebaudo

Les actions européennes ont légèrement reculé lundi après la chute des valeurs technologiques de vendredi, les investisseurs attendant les résultats d'Apple et trouvant un réconfort dans la forte baisse des cours du pétrole, sur fond d'espoirs d'un accord mettant fin à la guerre en Iran.

Les marchés font face à une semaine décisive, les investisseurs devant assimiler les dernières décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, alors que la saison des résultats bat son plein et que les élections de mi-mandat aux États-Unis auront lieu mardi.

Les obligations d'État de la zone euro ont légèrement reculé après le rebond de la semaine dernière, tandis que le moral des investisseurs restait fragile en raison des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires de la France et la poursuite des troubles dans les rues.

L'indice mondial des actions MSCI <.MIWD00000PUS > est resté pratiquement inchangé, tandis que l'indice européen STOXX 600 .STOXX reculait de 0,10 %, les valeurs technologiques

.SX8P progressant quant à elles de 0,30 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont progressé de 0,73 % et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 0,42 %. L’indice S&P 500 <.SPX > a reculé de 1,82 % vendredi, tandis que le Nasdaq .IXIC a chuté de 2,86 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,5 % pour s’établir à environ 108 dollars, alors que les négociateurs iraniens ont quitté les pourparlers avec les médiateurs qatariens et qu’un projet de proposition circule, une réunion de suivi étant envisagée . Trump a récemment menacé de lancer de nouvelles attaques contre l’Iran .

Les investisseurs restent prudents à l'approche des élections américaines, les marchés boursiers européens étant confrontés à des défis différents de ceux de leurs homologues américains.

« La poursuite de la baisse attendue de l’indice PMI de la zone euro pèse sur nos prévisions pour le Stoxx 600 », a écrit Sebastian Raedler, responsable de la stratégie actions européennes chez BofA.

« Toutefois, la principale raison de notre prudence vis-à-vis des actions européennes réside dans le risque de déception lié au cycle d’investissement dans l’IA, à mesure que les modèles d’IA se banalisent et que les avantages concurrentiels s’avèrent limités. »

Alors que les perspectives de bénéfices restent au centre de l’attention, les investisseurs s’attendent à ce que les actions américaines subissent des pressions en cas de victoire écrasante des démocrates, les marchés anticipant le risque d’une hausse de l’impôt sur les sociétés et d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA.

Les sondages d’opinion indiquent que les démocrates sont favoris pour remporter la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée, ce qui laisse le parti bien loin de la majorité des deux tiers nécessaire pour passer outre un veto.

« La combinaison d’une détérioration des flux de trésorerie et d’une augmentation des engagements en capital signifie que le débat visant à déterminer si les rendements de l’IA peuvent, en fin de compte, justifier l’ampleur des investissements pourrait ne pas être tranché de sitôt », a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions européennes chez Barclays.

Apple AAPL.O fera l’objet d’une attention particulière sur trois points clés: ses perspectives cruciales pour le trimestre des fêtes de fin d’année, les déclarations de son directeur général sur l’IA et la nouvelle version de Siri, ainsi que la hausse des coûts des puces mémoire qui, selon les analystes, devrait faire chuter la croissance du bénéfice trimestriel à son plus bas niveau depuis six trimestres.

Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que les dépenses d’investissement des hyperscalers doublent presque pour atteindre 800 milliards de dollars cette année, puis grimpent encore à 1 200 milliards de dollars en 2027. Dans le même temps, ils prévoient un ralentissement de la croissance du bénéfice par action du S&P 500, qui passerait de près de 30 % en 2026 à 18 % l’année prochaine.

« La prochaine étape consistera moins à identifier les entreprises exposées à l’IA qu’à distinguer celles qui convertissent déjà cette demande en liquidités, celles qui continuent de financer leur expansion, et quelle valorisation les investisseurs sont invités à payer pour chacune d’entre elles », a déclaré Kristofer Barrett, responsable des actions mondiales chez Carmignac.

LE STATUT DE « VERTIE » DU DOLLAR AMÉRICAIN SOUS LE JETON DES CRITIQUES

Sur les marchés des changes, les principales devises sont restées globalement stables. L’euro a progressé de 0,46 % à 1,1199 dollar EUR=EBS , tandis que le dollar a gagné 0,16 % à 157,90 yens JPY=EBS .

La hausse des cours du pétrole tend à peser sur l'euro et le yen, car elle assombrit les perspectives des économies importatrices d'énergie.

Les investisseurs remettent également en question le statut de valeur refuge du dollar, craignant qu’une nouvelle vague de ventes sur les marchés, tirée par le secteur technologique, n’affaiblisse la devise américaine.

George Saravelos, responsable mondial de la stratégie de change chez Deutsche Bank, a déclaré que la dépendance des États-Unis vis-à-vis des entrées de capitaux étrangers était sans précédent dans l’histoire et que les données montraient que, lorsque la source d’un choc boursier est centrée sur les États-Unis, la corrélation entre le dollar et les actions devient positive.

Parmi les banques centrales qui se réunissent cette semaine, les marchés anticipent des hausses de taux de la part de la Banque de réserve d’Australie , de la Banque d’Angleterre et de la Riksbank, tandis que la Norges Bank devrait maintenir ses taux inchangés.

Parmi les données attendues cette semaine figurent l’indice ISM manufacturier américain du mois d’octobre, qui sera publié plus tard dans la journée de lundi, et le rapport très attendu sur l’emploi non agricole, vendredi.