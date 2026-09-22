LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Vicor, Thor Industries, Lennar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

L'indice de référence S&P 500 et l'indice Dow Jones des valeurs vedettes s'apprêtaient à ouvrir en légère hausse mardi, alors que les investisseurs attendaient des négociations potentielles entre les États-Unis et l'Iran susceptibles de mettre fin à leur conflit qui dure depuis six mois. .N

** On Holding AG ONON.N :

BUZZ - En hausse après l’annonce d’un plan de rachat d’actions d’un milliard de dollars nL6N45E0CQ

** Vicor Corp VICR.O :

BUZZ - Bondit alors que les revenus de redevances entraînent une révision à la hausse des prévisions nL6N45E0CI

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la note de Valero Energy à “conserver”; l'action recule nL4N45E0M1

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin s'éloigne de son plus haut niveau depuis huit mois nL4N45E0K0

** Crane NXT Co CXT.N :

BUZZ - Jefferies lance sa couverture sur Crane NXT avec une recommandation “Acheter” en raison de son potentiel d’augmentation des marges nL4N45E0O0

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

BUZZ - Le titre bondit après que son médicament expérimental a démontré des effets durables sur la perte de poids

nL4N45E0PM

** Rush Street Interactive Inc RSI.N :

BUZZ - Le titre progresse après que Stifel a lancé sa couverture avec une recommandation “Acheter” nL6N45E0HW

** Thor Industries Inc THO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel nL6N45E0I4

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - En hausse après l’annonce par Berkshire d’une augmentation de sa participation nL6N45E0JV

** Compass Therapeutics Inc CMPX.O :

BUZZ - En baisse après que la FDA a recommandé un nouvel essai clinique avant le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché nL4N45E0TO