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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Sherwin-Williams, Johnson & Johnson, IQVIA
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 13:47
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter «The Morning News Call»: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé mardi, reflétant la prudence qui règne sur les marchés mondiaux vis-à-vis des valeurs liées aux puces d’IA, en raison des inquiétudes concernant les dépenses importantes des entreprises et la concurrence chinoise croissante, à l’approche de la publication des résultats de certaines des plus grandes sociétés de Wall Street. .N

** Cadence Design Systems Inc CDNS.O :

BUZZ - En hausse alors que la demande en IA entraîne une révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N43U0EQ

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse nL4N43P0UR

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - Dépasse les estimations de bénéfices et prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse nL6N43U0R0

** United Parcel Service Inc UPS.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année nL4N43U0WC

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires de 6,6 % en glissement annuel nL6N43T15J

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un accord à hauteur de 5,5 milliards de dollars pour régler les litiges liés au talc

nL4N43U0R0

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - En baisse après l'aggravation de ses pertes au deuxième trimestre nL6N43U0LN

** BuzzFeed Inc BZFD.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un plan de réduction de 35 % des effectifs nL4N43U0PD

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43U0W8

** Cincinnati Financial Corp CINF.O :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N43U0NP

** Carrier Global Corp CARR.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

nL6N43U0PA

** HF Sinclair Corp DINO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre; la société va scinder ses activités de lubrifiants et de produits spécialisés nL6N43U0PV

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N43U0PY

** IQVIA Holdings Inc IQV.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43U0WE

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221,120 USD NYSE +4,55%
BUZZFEED RG-A
1,2250 USD NASDAQ +8,41%
CADENCE DESIGN
345,7550 USD NASDAQ +2,11%
CARRIER GLOBAL
65,970 USD NYSE -4,83%
CENTENE
62,975 USD NYSE -1,72%
CINCINNATI FINAN
185,0800 USD NASDAQ +0,46%
COCA-COLA CO
88,400 USD NYSE +5,11%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
HF SINCLAIR
89,370 USD NYSE -1,57%
IQVIA HOLDINGS
240,740 USD NYSE +12,88%
JOHNSON&JOHNSON
269,020 USD NYSE +1,12%
NAVITAS SEMICOND
10,1450 USD NASDAQ -11,09%
Pétrole Brent
82,86 USD Ice Europ -5,64%
Pétrole WTI
78,02 USD Ice Europ -4,71%
RYL CARIBBEAN CR
319,016 USD NYSE +4,09%
SHERWIN-WILLIAMS
353,760 USD NYSE +8,08%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
105,685 USD NYSE -6,42%
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