La Compagnie des Alpes enregistre un 3T en repli, pénalisé par la canicule et la géopolitique

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

La Compagnie des Alpes a publié mardi un chiffre d'affaires en repli de 1,4% au troisième trimestre de son exercice décalé, les parcs de loisirs ayant été pénalisés par les canicules et le climat géopolitique, et abaissé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires du groupe pour le troisième trimestre de son exercice 2025/2026 a atteint 272,8 millions d'euros, dont près de 199 millions d'euros pour la division des parcs de loisirs, en recul de 4,1% sur un an, indique-t-il dans un communiqué.

Le groupe, qui possède notamment le parc Astérix et le Futuroscope, attribue ce repli à la conjonction d'une météo très défavorable (fortes pluies en mai et canicules en juin) et d'un "contexte géopolitique agité" sur fond de guerre au Moyen-Orient.

La Compagnie des Alpes, qui gère aussi les domaines skiables des Arcs et de La Plagne, a à l'inverse enregistré une nette hausse pour le chiffre d'affaire des stations de montagne, venant clore "une nouvelle saison de ski record".

Les ventes de cette division ont atteint 64,6 millions d'euros, soit une croissance de 8,8% sur un an, grâce à "de très bonnes conditions d'enneigement et d'ensoleillement jusqu'aux dates de fermeture des stations".

L'entreprise a cédé le 31 mai la gestion de la célèbre station savoyarde de Tignes, après près de 37 ans de concession.

Le groupe a par ailleurs revu à la baisse son objectif d'excédent brut opérationnel (EBO) - un indicateur de rentabilité -, pour l'ensemble de l'année, citant "trois épisodes de canicule, historiques par leur précocité et leur ampleur", qui ont continué à affecter la fréquentation des sites.

Il table désormais sur un EBO en croissance de 2% à 5% (contre proche de 10% précédemment), hors plus-values liées à la cession des biens immobilisés de Tignes. L'excédent brut avait atteint 409,4 millions réalisés en 2024/2025.

En tenant compte de ces plus-values, la croissance de l'EBO devrait être comprise entre 10% et 13%.