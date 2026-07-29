LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Seagate, Bloom Energy, Generac

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, alors que les investisseurs attendaient la décision de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire dans un contexte de tensions latentes au Moyen-Orient , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont peiné à s'imposer avant la publication des résultats des géants de la tech prévue plus tard dans la semaine. .N

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices nL4N43V0Q8

** SK Hynix Inc SKHY.N :

BUZZ - Recule après des bénéfices records inférieurs aux estimations nL4N43V0TE

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques progressent alors que le prix du brut grimpe en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient nL4N43V0RC

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations nL6N43V0N3

** CoStar Group Inc CSGP.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N43V0N1

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année nL6N43V0NV

** Cenovus Energy Corp CVE.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice en hausse au deuxième trimestre nL4N43V0Y6

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - En baisse, les prévisions de bénéfice annuel inchangées éclipsant les résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre nL4N43V0YK

** Frequency Electronics Inc FEIM.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une émission d'actions de 100 millions de dollars nL6N43V0QS

** GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N43V0ZC

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante que prévu nL6N43V0R1

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N43V11N

** Lennox International Inc LII.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43V12L

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En baisse en raison de prévisions annuelles modérées

nL6N43V0S5

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de marge bénéficiaire pour l'exercice 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

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