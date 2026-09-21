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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Meta, Marvell Technology, Insmed
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 15:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, soutenus par les gains liés à l'intelligence artificielle, alors que les rendements des bons du Trésor reculaient et que les cours du brut chutaient de plus de 2 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis 11 jours, sur fond d'indications de progrès dans les négociations sur le conflit au Moyen-Orient. .N

** Critical Metals Corp CRML.O :

** Greenland Mine Ltd GRML.O :

** Greenland Energy Co GLND.O :

BUZZ - Les actions américaines liées au Groenland bondissent après la conclusion d’un accord sur la présence militaire

nL4N45D0H4

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Hausse après un article du WSJ indiquant que les négociations sur l'accord de fusion progressent nL6N45D0CP

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Hausse suite au partenariat avec Anthropic pour l’évaluation de modèles d’IA nL6N45D0CY

** Cue Biopharma Inc CUE.O :

BUZZ - Bondit après les résultats positifs d'une étude de phase intermédiaire sur le CUE-221 nL4N45D0JA

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Webull Corp BULL.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies rebondissent après que le Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois nL6N45D0EO

** Arhaus Inc ARHS.O :

BUZZ - En hausse; Jefferies relève sa recommandation à “acheter” nL4N45D0PE

** Alkermes PLC ALKS.O :

BUZZ - En hausse après la publication de données encourageantes sur un médicament contre le TDAH en phase précoce

nL4N45D0QG

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - En hausse; Wells Fargo relève son objectif de cours grâce à la dynamique des produits d'IA nL4N45D0QR

** New Era Energy & Digital Inc NUAI.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord d'achat d'électricité conclu avec Vistra nL4N45D0R1

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** Carnival Corp CCL.N :

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières progressent alors que le pétrole atteint son plus bas niveau depuis 11 jours nL4N45D0SN

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Morgan Stanley relève l'objectif de cours de Marvell à l'approche de la journée des investisseurs nL6N45D0JI

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à l’examen prioritaire accordé par la FDA à un médicament contre une maladie pulmonaire

nL4N45D0UO

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