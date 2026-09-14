LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Les actions du secteur de l'IA, les entreprises du secteur de l'énergie, Johnson & Johnson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse lundi, plombés par une vague de ventes sur les grandes valeurs de l'IA après que des dirigeants américains de premier plan ont évoqué des risques pour la sécurité et appelé à un ralentissement du développement de l'intelligence artificielle. .N

** RUM Group Inc RUM.O :

BUZZ - Le titre s'envole après l'annonce d'un accord de 13,7 milliards de dollars avec Anthropic nL4N4560IU

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les valeurs de l'IA reculent après que des directeur général de premier plan ont appelé à ralentir le développement de cette technologie nL4N4560IV

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent après de nouvelles frappes contre l'Arabie saoudite et le détroit d'Ormuz nL4N4560JM

** Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce selon laquelle la société de Michael Dell serait sur le point de conclure un rachat de 7,7 milliards de dollars nL6N4560KL

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que l'or chute en raison des craintes liées à une hausse des taux d'intérêt nL4N4560M4

** Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

BUZZ - Hausse après l'autorisation par la FDA du premier traitement de l'amyotrophie spinale ciblant les muscles

nL4N4560OZ

** Elmet Group Co ELMT.O :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à un contrat de 2 milliards de dollars portant sur des stocks de tungstène aux États-Unis

nL6N4560O3

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Hausse après la publication d’un article indiquant qu’Apollo serait en pourparlers pour racheter la division orthopédique de la société nL4N4560RU

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Hausse suite à la publication de données sur la perte de poids obtenues avec un médicament contre l'obésité en phase précoce d'étude nL4N4560RY

** Hain Celestial Group Inc HAIN.O :

BUZZ - Hausse après l'accord de vente de ses activités internationales pour 323 millions de dollars nL6N4560OF

** Definium Therapeutics Inc DFTX.O :

BUZZ - Hausse suite au succès d’une deuxième étude de phase avancée sur un médicament contre l’anxiété à base de LSD

nL4N4560R0

** Coda Octopus Group Inc CODA.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel nL6N4560PB

** Crown Castle Inc CCI.N :

BUZZ - J.P. Morgan dégrade la note de Crown Castle, le titre recule nL4N4560UG

** PBF Energy Inc PBF.N :

BUZZ - Annonce une émission obligataire de 500 millions de dollars, le titre progresse en pré-ouverture nL6N4560PE

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Mizuho relève son objectif de cours en raison de la tarification et de la forte demande nL4N4560YZ