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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Leidos, Marathon Petroleum, Qnity
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mardi après que les prévisions optimistes de Palantir et d’ON Semiconductor ont rassuré les investisseurs quant à la demande liée à l’intelligence artificielle, tandis que l’actualité au Moyen-Orient et les résultats des entreprises américaines étaient également au centre de l’attention pour évaluer la santé des entreprises américaines. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à une forte demande de logiciels basés sur l’IA nL4N4410GY

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Remonte alors que la vigueur des ventes publicitaires porte le chiffre d’affaires trimestriel au-delà des estimations

nL4N4410IO

** Powell Industries Inc POWL.O :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL4N4410KM

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - En hausse après une forte progression du bénéfice au deuxième trimestre nL4N4410SW

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL6N4410LZ

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre en hausse, mais une transaction devrait peser sur le résultat net

nL6N44017G

** On Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse, les prévisions dépassant les estimations et le deuxième trimestre ayant dépassé les attentes nL6N4410J0

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - Perte de terrain après l'avertissement de JPM selon lequel les efforts de redressement pourraient peser jusqu'à l'exercice 2028 nL4N4410OM

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4410Q6

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - En baisse après le lancement d'une émission d'actions d'environ 2 milliards de dollars pour l'acquisition de Segro

nL6N4410R1

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Peine à franchir son plafond technique à court terme

nL4N4410TF

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4410O5

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes nL4N4410UY

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL4N4410WL

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N4410WP

** Qnity Electronics Inc Q.N :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4410T3

** Applied Optoelectronics Inc AAOI.O :

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

** Coherent Corp COHR.N :

BUZZ - Les entreprises américaines de photonique bondissent après l'annonce d'un projet d'interdiction des produits chinois destinés aux centres de données nL4N4410Y5

Valeurs associées

APPLIED OPTOELEC
110,2100 USD NASDAQ +16,85%
ARCHER-DANIELS M
78,060 USD NYSE -1,51%
CATERPILLAR
830,880 USD NYSE +1,91%
COHERENT
288,430 USD NYSE +9,54%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX 0,00%
IDEXX LABS
567,8400 USD NASDAQ +1,57%
LEIDOS HOLDG
118,795 USD NYSE +2,74%
LUMENTUM HLDNGS
779,8900 USD NASDAQ +9,24%
MARATHON PETRO
307,200 USD NYSE -2,92%
MCDONALD'S
265,260 USD NYSE -1,98%
MERCK
127,795 USD NYSE -1,85%
META PLATFORMS
590,2400 USD NASDAQ +6,02%
NIKE
42,630 USD NYSE +2,18%
ON SEMICONDUCTOR
80,4000 USD NASDAQ -1,48%
PALANTIR TECHNOLOGIES
125,6500 USD NASDAQ +2,10%
POWELL IND
219,7200 USD NASDAQ +5,29%
PROLOGIS REIT
144,170 USD NYSE -0,36%
Pétrole Brent
83,45 USD Ice Europ -0,30%
Pétrole WTI
79,59 USD Ice Europ -0,49%
SNAP-A
5,050 USD NYSE +7,68%
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