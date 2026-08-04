LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Leidos, Marathon Petroleum, Qnity

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mardi après que les prévisions optimistes de Palantir et d’ON Semiconductor ont rassuré les investisseurs quant à la demande liée à l’intelligence artificielle, tandis que l’actualité au Moyen-Orient et les résultats des entreprises américaines étaient également au centre de l’attention pour évaluer la santé des entreprises américaines. .N
** Palantir Technologies Inc PLTR.O :
BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à une forte demande de logiciels basés sur l’IA nL4N4410GY
** Snap Inc SNAP.N :
BUZZ - Remonte alors que la vigueur des ventes publicitaires porte le chiffre d’affaires trimestriel au-delà des estimations
nL4N4410IO
** Powell Industries Inc POWL.O :
BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL4N4410KM
** Caterpillar Inc CAT.N :
BUZZ - En hausse après une forte progression du bénéfice au deuxième trimestre nL4N4410SW
** McDonald's Corp MCD.N :
BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL6N4410LZ
** Merck & Co Inc MRK.N :
BUZZ - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre en hausse, mais une transaction devrait peser sur le résultat net
nL6N44017G
** On Semiconductor Corp ON.O :
BUZZ - En hausse, les prévisions dépassant les estimations et le deuxième trimestre ayant dépassé les attentes nL6N4410J0
** Nike Inc NKE.N :
BUZZ - Perte de terrain après l'avertissement de JPM selon lequel les efforts de redressement pourraient peser jusqu'à l'exercice 2028 nL4N4410OM
** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4410Q6
** Prologis Inc PLD.N :
BUZZ - En baisse après le lancement d'une émission d'actions d'environ 2 milliards de dollars pour l'acquisition de Segro
nL6N4410R1
** Meta Platforms Inc META.O :
BUZZ - Peine à franchir son plafond technique à court terme
nL4N4410TF
** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4410O5
** Merck & Co Inc MRK.N :
BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes nL4N4410UY
** Leidos Holdings Inc LDOS.N :
BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL4N4410WL
** Marathon Petroleum Corp MPC.N :
BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N4410WP
** Qnity Electronics Inc Q.N :
BUZZ - Bondit après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4410T3
** Applied Optoelectronics Inc AAOI.O :
** Lumentum Holdings Inc LITE.O :
** Coherent Corp COHR.N :
BUZZ - Les entreprises américaines de photonique bondissent après l'annonce d'un projet d'interdiction des produits chinois destinés aux centres de données nL4N4410Y5
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