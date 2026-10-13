information fournie par Reuters • 13/10/2026 à 13:20

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Johnson & Johnson, JPMorgan, UnitedHealth, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 ont affiché une évolution modérée mardi, alors que les grandes banques américaines devaient publier leurs résultats et que la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs pesait sur les contrats à terme du Nasdaq. .N

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - Piper Sandler relève la note de la société à « surpondérer », le cours de l'action progresse nL6N45Z0JQ

** JPMorgan JPM.N :

BUZZ - Chiffre d'affaires et bénéfices du troisième trimestre devraient progresser nL6N45Y0YO

** UnitedHealth UNH.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N45Z0TK

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Le cours de l'action recule après la publication des résultats trimestriels nL4N45Z0VR

** Goldman Sachs GS.N :

BUZZ - Bénéfice par action et chiffre d'affaires en hausse attendus au troisième trimestre nL6N45Y0ZX

** Micron MU.O

** Nvidia NVDA.O

** Marvell MRVL.O

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur de la mémoire en tête de la baisse des semi-conducteurs nL6N45Z0K0

** Domino's Pizza DPZ.O :

BUZZ - Le titre recule après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant nL6N45Z0MC

** Navitas NVTS.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à une collaboration avec Nvidia pour une carte d'alimentation dédiée à l'IA nL6N45Z0JD

** Six Flags FUN.N :

BUZZ - Le titre recule après que CNBC a fait état d'un accident de montagnes russes en Géorgie nL6N45Z0KW

** Newmont NEM.N

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N

** Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que le cours de l'or remonte légèrement nL4N45Z0VJ

** Visa V.N :

BUZZ - Les actions progressent après l'obtention de l'autorisation chinoise pour la mise en place d'une activité de compensation des paiements par carte nL6N45Z0LJ

** JPMorgan Chase & Co JPM.N

** Wells Fargo WFC.N

BUZZ - Les banques américaines reculent après la publication de leurs résultats du troisième trimestre nL4N45Z0XZ

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - JP Morgan relève son objectif de cours sur la société, invoquant des marges de raffinage plus élevées

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