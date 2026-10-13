 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Johnson & Johnson, JPMorgan, UnitedHealth, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 13:20

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 ont affiché une évolution modérée mardi, alors que les grandes banques américaines devaient publier leurs résultats et que la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs pesait sur les contrats à terme du Nasdaq. .N

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - Piper Sandler relève la note de la société à « surpondérer », le cours de l'action progresse nL6N45Z0JQ

** JPMorgan JPM.N :

BUZZ - Chiffre d'affaires et bénéfices du troisième trimestre devraient progresser nL6N45Y0YO

** UnitedHealth UNH.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N45Z0TK

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Le cours de l'action recule après la publication des résultats trimestriels nL4N45Z0VR

** Goldman Sachs GS.N :

BUZZ - Bénéfice par action et chiffre d'affaires en hausse attendus au troisième trimestre nL6N45Y0ZX

** Micron MU.O

** Nvidia NVDA.O

** Marvell MRVL.O

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur de la mémoire en tête de la baisse des semi-conducteurs nL6N45Z0K0

** Domino's Pizza DPZ.O :

BUZZ - Le titre recule après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant nL6N45Z0MC

** Navitas NVTS.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à une collaboration avec Nvidia pour une carte d'alimentation dédiée à l'IA nL6N45Z0JD

** Six Flags FUN.N :

BUZZ - Le titre recule après que CNBC a fait état d'un accident de montagnes russes en Géorgie nL6N45Z0KW

** Newmont NEM.N

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N

** Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que le cours de l'or remonte légèrement nL4N45Z0VJ

** Visa V.N :

BUZZ - Les actions progressent après l'obtention de l'autorisation chinoise pour la mise en place d'une activité de compensation des paiements par carte nL6N45Z0LJ

** JPMorgan Chase & Co JPM.N

** Wells Fargo WFC.N

BUZZ - Les banques américaines reculent après la publication de leurs résultats du troisième trimestre nL4N45Z0XZ

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - JP Morgan relève son objectif de cours sur la société, invoquant des marges de raffinage plus élevées

nL6N45Z0P4

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
269,830 CAD TSX +3,20%
AGNICO EAGLE MIN
188,260 USD NYSE -0,44%
DOMINO'S PIZZA
310,9000 USD NASDAQ +0,50%
GOLD FIELDS
34,100 EUR Tradegate +2,40%
GOLD FIELDS SP ADR
36,770 USD NYSE -0,18%
GOLDMAN SACHS GR
894,520 USD NYSE -0,11%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
264,030 USD NYSE +0,97%
JPMORGAN CHASE
334,490 USD NYSE +0,44%
MARVELL
265,8600 USD NASDAQ -3,42%
MICRON TECHNOLOGY
989,0400 USD NASDAQ -3,88%
NAVITAS SEMICOND
9,9900 USD NASDAQ -7,33%
NEWMONT
117,170 USD NYSE -0,57%
NVIDIA
226,3200 USD NASDAQ -1,29%
PHILLIPS 66
281,490 USD NYSE +1,23%
Pétrole Brent
104,77 USD Ice Europ -1,27%
Pétrole WTI
92,02 USD Ice Europ -1,16%
SIX FLAGS ENT
11,915 USD NYSE +4,47%
UNITEDHEALTH GRO
378,070 USD NYSE -0,35%
VF
15,800 USD NYSE +5,30%
VISA RG-A
389,305 USD NYSE +0,99%
WELLS FARGO
83,305 USD NYSE -0,31%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,26 -3,15%
CAC 40
7 846,97 +0,18%
Pétrole Brent
104,87 -1,18%
LVMH
379,4 -1,33%
HAFFNER ENERGY
0,78 -2,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank