LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Duke Robotics, Tesla, Hasbro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements d'actions individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, la reprise des actions du secteur des semi-conducteurs ayant contribué à détourner l'attention des derniers développements au Moyen-Orient , tandis que les investisseurs attendaient les résultats financiers des grands groupes technologiques pour obtenir des indices sur l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle. .N

À 11 h 32 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,72 % à 52 212,05 points. Le S&P 500 .SPX gagnait 0,81 % à 7 503,73 points et le Nasdaq Composite .IXIC s'appréciait de 1,29 % à 25 836,30 points.

Les trois actions de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** Teradyne TER.O , en hausse de 12,2 % ** Western Digital WDC.O , en hausse de 12,1 % ** Sandisk SNDK.O , en hausse de 11,7 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du S&P 500

.PL.INX : ** Danaher DHR.N , en baisse de 13,7 % ** MSCI MSCI.N , en baisse de 9,8 % ** Genuine Parts GPC.N , en baisse de 6,3 %

Les trois titres de l'indice NYSE .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** UTZ Brands UTZ.N , en hausse de 89,5 % ** Park Aerospace PKE.N , en hausse de 15,1 % ** Rithm Property Trust RPT.N , en hausse de 14,9 %

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage: ** Danaher DHR.N , en baisse de 13,7 % ** Twenty One Capital XXI.N , en baisse de 11,3 % ** LightInTheBox Holding Co LITB.N , en baisse de 10,7 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** Vivakor VIVK.O , en hausse de 287,3 % ** T3 Defense DFNS.O , en hausse de 84,0 % ** Smart Logistics Global SLGB.O , en hausse de 70,9 %

Les trois titres du Nasdaq .PL.O ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage: ** Li Bang International Corporation LBGJ.O , en baisse de 68,6 % ** Zhengye Biotechnology Holding ZYBT.O , en baisse de 63,4 % ** Lisata Therapeutics LSTA.O , en baisse de 42,7 %

** Telix Pharmaceuticals Ltd TLX.O :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel encourageant nL4N43N09R

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel par la société nL4N43N0R4

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement nL4N43N1D2

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

BUZZ - Les actions des sociétés d'argent cotées aux États-Unis progressent alors que les cours du métal grimpent

nL4N43N0NX

** Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N :

BUZZ - Recul suite à la cession d’actions d’une valeur de 1,1 milliard de dollars pour le rachat de WildFire Energy

nL6N43N0MN

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N43N0UN

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre progressent en raison des pénuries chinoises et de la baisse des stocks nL6N43N0XB

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel nL4N43N0XH

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Recul après l'abandon d'un médicament expérimental contre la drépanocytose nL4N43N0UU

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord pour fournir à Stellantis une technologie d'aide à la conduite basée sur le cloud nL4N43N0WR

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43N0OE

** Rithm Property Trust Inc RPT.N :

BUZZ - Rebondit après l'annulation de son émission d'actions

nL6N43N0Q2

** Equifax Inc EFX.N :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43N0XY

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - En baisse après que BTIG a abaissé sa recommandation à "neutre" nL4N43N10G

** Banc of California Inc BANC.N :

BUZZ - L'annonce d'un report de la date de publication des résultats est inhabituelle, selon Stephens nL6N43N0VC

** Utz Brands Inc UTZ.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce du rachat de la société par Intersnack dans le cadre d'une opération de 2,9 milliards de dollars nL6N43N0R5

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Le titre recule, la concurrence sur les dépôts pesant sur les revenus d'intérêts nL4N43N0WY

** V2X Inc VVX.N :

BUZZ - En hausse alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap nL6N43N0OQ

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Poursuit Eli Lilly pour publicité mensongère présumée, le cours de l'action recule nL4N43N13G

** Tutor Perini Corp TPC.N :

BUZZ - Le titre bondit après son intégration dans l’indice S&P SmallCap nL6N43N0NS

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Chute suite à une prévision de chiffre d'affaires en baisse pour le troisième trimestre nL4N43N18D

** MSCI Inc MSCI.N :

BUZZ - Recule après des résultats trimestriels décevants et une révision à la hausse des prévisions de dépenses annuelles

nL4N43N0WX

** Lisata Therapeutics Inc LSTA.O :

BUZZ - Chute après l'échec de l'acquéreur Kuva à financer le rachat dans les délais nL4N43N18A

** Genuine Parts Co GPC.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels nL4N43N19J

** Duke Robotics Corp DUKR.O :

BUZZ - En hausse après que Maxim Group a lancé une recommandation "acheter" nL4N43N1AM

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En hausse; le constructeur de véhicules électriques étend son service de robotaxis à Orlando et Tampa nL4N43N1BP

** Chevron Corp CVX.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

** Texas Pacific Land Corp TPL.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le prix du brut grimpe en raison des risques au Moyen-Orient nL4N43N1EC

** Flutter Entertainment PLC FLUT.N :

BUZZ - En baisse alors qu’une société de courtage met en garde contre la menace croissante des marchés de prédiction

nL4N43N1D9

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Le titre recule alors que Morgan Stanley initie sa couverture avec une recommandation "sous-pondérer" en raison des risques liés à la mise en œuvre de l’IA nL6N43N0YR