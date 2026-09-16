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Les marchés asiatiques enregistrent des gains fragiles à la veille de la décision de la Fed ; le pétrole recule
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 07:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions enregistrent de légers gains alors que le Brent se maintient autour de la barre des 108 dollars

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans repasse sous la barre des 5 %

* La décision du FOMC et la conférence de presse de Warsh sont attendues plus tard

(Le point sur les marchés en Asie en début d'après-midi)

par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont légèrement progressé en Asie mercredi, le répit observé dans la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale et la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les inquiétudes à la veille d’une décision cruciale de la Réserve fédérale américaine prévue plus tard dans la journée.

Après un début de séance chancelant, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MISX00000PUS a progressé de 0,5 %, mettant fin à une série de quatre jours de baisse, porté par les hausses des actions sud-coréennes .KS11 et taïwanaises .TWII . Le Nikkei 225 a gagné 0,3 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,2 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est resté stable à 4,9938 % après avoir tenté de retester la barre des 5 %, qu’il avait franchie mardi pour la première fois en trois ans. La Réserve fédérale annoncera sa dernière décision de politique monétaire dans le courant de la journée, suivie d’une conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh.

« Nous maintenons notre vision tactiquement prudente/neutre vis-à-vis de la Fed », ont écrit les analystes de JPMorgan, soulignant que le consensus du marché table sur une hausse des taux de 25 points de base, accompagnée de peu d’indications prospectives.

Cette réunion « pourrait constituer un tournant » pour le marché, lui permettant de « réajuster ses anticipations de hausse des taux », ont-ils ajouté, tout en avertissant que « l’inaction risquerait de nuire à la crédibilité institutionnelle ». Si aucune hausse n’est effective et que les rendements obligataires poursuivent leur remontée sous l’effet de perspectives d’inflation plus élevées, la banque prévoit que le S&P 500 pourrait reculer de 1,25% à 1,75%.

Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il privilégiait des taux d’intérêt plus bas, affirmant le mois dernier que les États-Unis cesseraient d’échanger avec les pays avec lesquels ils affichent un déficit commercial si la Fed ne baissait pas ses taux.

Les opérateurs ont fait fi de ces menaces et estiment qu’une hausse des taux par la Réserve fédérale est pratiquement assurée; ils tablent sur une probabilité implicite de 93% d’une hausse de 25 points de base lors de l’annonce de sa décision de politique monétaire, selon l’outil FedWatch du CME Group, contre 61,2% il y a une semaine.

Dans la nuit à Wall Street , le S&P 500 .SPX a chuté de 0,5%, enregistrant ainsi sa deuxième journée consécutive de baisse alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignait son plus haut niveau depuis 2007.

« Les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse cette nuit, la hausse des rendements des bons du Trésor, une nouvelle flambée du prix du brut et le débat polarisé autour du rythme de développement de l’IA ayant plongé le marché dans un climat de prudence », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement reculé de 0,1% à 99,601 après avoir frôlé son plus haut niveau depuis deux semaines.

Les cours du pétrole ont reculé sur les marchés asiatiques, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'établissant en baisse de 0,6% à 108,13 dollars le baril, après avoir progressé de 2,9% mardi, alors que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut au centre d'exportation de Yanbu, en Arabie saoudite, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons de cargaisons à des clients européens.

Les actifs numériques se sont stabilisés après une forte chute, le Sénat américain ayant voté mardi contre l’adoption d’une législation globale sur les cryptomonnaies soutenue par Donald Trump. Le bitcoin BTC= reculait de 0,1% à 75.821,94 dollars, tandis que l’ether ETH= glissait de 0,2% à 2.402,12 dollars.

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