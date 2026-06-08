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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Campbell's, VinFast, Corning
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités concernant Campbell's, Ciena Corp et Cummins)

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse lundi, les fabricants de puces électroniques ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que les investisseurs se sont rassurés face aux signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient. .N

** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Flex Ltd FLEX.O :

BUZZ - En hausse après son intégration dans l'indice de référence S&P 500 nL4N42G0NG

** Nurix Therapeutics Inc NRIX.O :

BUZZ - Bondit après la signature d'un accord de 2 milliards de dollars avec Roche pour un médicament contre le cancer

nL6N42G0J3

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Micron Technology Inc MU.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques tentent un retour en force après la violente chute de vendredi nL4N42G0S3

** American Battery Technology Co ABAT.O :

BUZZ - En hausse après avoir récupéré une subvention américaine nL6N42G0O1

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** APA Corp APA.O :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse après les frappes israéliennes sur l'Iran et le Liban nL4N42G0XZ

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - En soutien au projet TerraSpark, les actions en hausse nL4N42G0Y3

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - BTIG abaisse l'objectif de cours de Lennar en raison de la hausse des coûts liés à la constitution d'un portefeuille foncier nL4N42G0ZV

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis renforcent les anticipations de hausse des taux nL4N42G10G

** Campbell's Co CPB.O :

BUZZ - En hausse après avoir maintenu ses prévisions annuelles et dépassé ses prévisions de bénéfice trimestriel

nL6N42G0S0

** Cummins Inc CMI.N :

BUZZ - UBS relève sa recommandation à “acheter” en raison des perspectives de croissance tirées par les centres de données

nL4N42G14N

** Ciena Corp CIEN.N :

BUZZ - Annonce une émission obligataire convertible de 2 milliards de dollars; le titre en hausse nL6N42G0T9

** VinFast Auto Ltd VFS.O :

BUZZ - En baisse alors que la perte trimestrielle s'aggrave

nL4N42G139

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Amazon pour la production de fibre optique nL4N42G173

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