Les mandats de perquisition visant l'ancien prince Andrew ont été annulés après que la police a reconnu une erreur juridique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La police britannique a déclaré jeudi que les mandats de perquisition qui lui avaient été délivrés pour fouiller des propriétés liées au frère cadet du roi Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, avaient été délivrés à tort et devaient être annulés.
La police de Thames Valley a précisé que son enquête sur les allégations de faute dans l'exercice de fonctions publiques, liées aux accusations selon lesquelles Andrew aurait transmis des documents gouvernementaux à Jeffrey Epstein, se poursuit.
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