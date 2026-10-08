Les mandats de perquisition visant l'ancien prince Andrew ont été annulés après que la police a reconnu une erreur juridique

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La police britannique a déclaré jeudi que les mandats de perquisition qui lui avaient été délivrés pour fouiller des propriétés liées au frère cadet du roi Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, avaient été délivrés à tort et devaient être annulés.

La police de Thames Valley a précisé que son enquête sur les allégations de faute dans l'exercice de fonctions publiques, liées aux accusations selon lesquelles Andrew aurait transmis des documents gouvernementaux à Jeffrey Epstein, se poursuit.