Les législateurs américains demandent 750 millions de dollars pour l'Ukraine et rebaptisent le Pentagone "Département de la Guerre" dans un projet de loi sur la défense

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* Le projet de loi du Sénat prévoit une enveloppe de 1 150 milliards de dollars pour la défense

* Les républicains soutiennent le projet de Trump visant à rebaptiser le Pentagone "Département de la Guerre"

* La mesure régit l'achat d'armes pour plusieurs milliards de dollars

(Mise à jour du titre) par Patricia Zengerle et Mike Stone

La commission des forces armées du Sénat américain a déclaré jeudi avoir voté en faveur de la prolongation de l'aide sécuritaire américaine à l'Ukraine et de l'augmentation du financement autorisé à 750 millions de dollars, ce qui constitue la dernière riposte du Congrès contre le retrait de l'aide à Kyiv décidé par l'administration Trump alors que le pays lutte contre l'invasion russe.

La version sénatoriale de la loi sur l'autorisation de la défense nationale (NDAA) a également changé le nom du ministère de la Défense en "ministère de la Guerre", ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

La commission à majorité républicaine a déclaré avoir finalisé sa version de la NDAA, un projet de loi annuel définissant la politique du Pentagone, qui prévoit 750 millions de dollars pour l’Initiative d’aide à la sécurité de l’Ukraine, qui finance l’achat d’armes par des entreprises américaines pour l’armée ukrainienne.

Ce projet de loi colossal du Sénat, qui prévoit un budget total de 1 150 milliards de dollars pour la défense, régit tout, du nombre de navires, d’avions et de systèmes de missiles à acheter aux augmentations de salaire des troupes, en passant par la manière de faire face aux menaces géopolitiques.

Le texte du Sénat annoncé jeudi interdit également que les fonds autorisés par la NDAA soient engagés ou dépensés pour mettre en œuvre toute activité reconnaissant la souveraineté de la Russie sur le territoire ukrainien internationalement reconnu, et charge le département de fournir un soutien en matière de renseignement à Kyiv afin de soutenir les opérations militaires visant à défendre ou à reprendre ce territoire.

La commission sénatoriale a publié son projet de loi une semaine après que la Chambre des représentants a adopté une loi visant à fournir une aide à l'Ukraine et à imposer de nouvelles sanctions à la Russie.

ACHATS DE MUNITIONS ET D'ARMES

Le projet de loi de la commission sénatoriale prévoit une autorisation d'achat pluriannuelle pour plusieurs types de munitions et d'armes, notamment les avions de chasse F-15EX fabriqués par Boeing BA.N et les avions de chasse F-35 fabriqués par Lockheed Martin LMT.N .

La législation de cette année est encore loin d'être adoptée.

Maintenant que les commissions de la Chambre et du Sénat ont approuvé leurs projets de loi, ceux-ci doivent être approuvés séparément par l'ensemble de la Chambre et du Sénat. Ensuite, les membres des deux commissions doivent s'entendre sur une version de compromis du projet de loi, qui devra ensuite être adoptée par la Chambre et le Sénat avant d'être transmise à la Maison Blanche pour que Trump la promulgue ou y oppose son veto.

La version de la NDAA proposée par la commission de la Chambre des représentants soutenait également la volonté de Trump – à laquelle s'opposaient les démocrates – de changer le nom du ministère de la Défense en "ministère de la Guerre".

Alors que de nombreux membres du Congrès des deux partis ont fermement soutenu l'Ukraine au cours des premières années qui ont suivi le lancement par la Russie de son invasion à grande échelle en février 2022, certains des plus proches alliés républicains de Trump – y compris les dirigeants de la Chambre et du Sénat – se sont montrés plus distants envers Kyiv depuis le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

L'aide américaine à Kyiv a fortement ralenti alors même que la Russie et l'Ukraine s'affrontent à coups de missiles, de drones et d'artillerie. Les pourparlers de paix sont au point mort, l'Ukraine rejetant la demande du président russe Vladimir Poutine de céder les territoires qu'elle défend avec succès depuis 2022.