Les investisseurs de Coupang demandent une enquête américaine sur la gestion de la fuite de données par la Corée du Sud

Deux importants investisseurs américains dans Coupang Inc CPNG.N ont déclaré jeudi qu'ils avaient demandé au gouvernement américain d'enquêter sur le gouvernement sud-coréen et d'imposer éventuellement des mesures commerciales correctives pour ce qu'ils décrivent comme un traitement discriminatoire de l'entreprise de commerce électronique.

Les investisseurs technologiques Greenoaks et Altimeter ont déclaré qu'ils avaient également déposé des demandes d'arbitrage contre la Corée du Sud dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée (KORUS), accusant Séoul de mener une campagne contre Coupang à la suite d'une violation des données des consommateurs qui a entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars pour les investisseurs. Cette décision intervient après que Coupang a signalé en novembre que les données personnelles de quelque 33 millions de clients en Corée du Sud avaient été compromises, ce qui a déclenché une réaction brutale de la part des législateurs et du public, qui a donné lieu à une vaste enquête ainsi qu'à des poursuites judiciaires de la part d'investisseurs et de consommateurs.

Les investisseurs ont déclaré avoir demandé au représentant américain au commerce (USTR) d'enquêter sur les actions de la Corée du Sud et d'imposer "des mesures correctives commerciales appropriées, y compris éventuellement des droits de douane et d'autres sanctions", en faisant valoir que la réponse à la violation est allée bien au-delà de l'application normale de la réglementation.

Ces mesures pourraient transformer un différend entre entreprises en un problème commercial potentiel de gouvernement à gouvernement, en invoquant le droit commercial américain et un traité international pour contester les actions des autorités sud-coréennes.

L'USTR n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung, , qui avait déjà demandé des sanctions plus sévères après la violation de données de Coupang, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi que la Corée du Sud était un pays souverain et qu'elle traiterait la question de manière équitable, conformément à la loi et aux principes.

Le ministre sud-coréen du commerce, Yeo Han-koo, a déclaré au début du mois que le gouvernement ne faisait pas de discrimination à l'encontre de Coupang et que les fonctionnaires américains avaient des "malentendus". Il s'exprimait à son retour d'un voyage à Washington où il a rencontré le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, et des membres du Congrès.

Il a déclaré que les fuites de données "sans précédent", suivies de la réponse inadéquate de Coupang, devraient être séparées des questions commerciales et diplomatiques.

"Si une entreprise coréenne faisant des affaires aux États-Unis provoquait une fuite d'informations d'une telle ampleur dans ce pays, les États-Unis feraient naturellement de même, et je l'ai clairement expliqué et les responsables américains l'ont compris", a déclaré Yeo.

LE GOUVERNEMENT EST ACCUSÉ DE CHERCHER À PARALYSER LES ENTREPRISES

Les investisseurs affirment que la Corée du Sud a lancé une réponse de l'ensemble du gouvernement pour paralyser les activités de Coupang, y compris des enquêtes sur le travail, les finances et les douanes qui, selon eux, n'ont pas grand-chose à voir avec l'incident concernant les données.

"Notre principale préoccupation est l'ampleur et la rapidité de la réponse du gouvernement, qui a entraîné des dommages importants et menace la valeur de notre investissement", a déclaré Marney Chee, une associée de Covington représentant Greenoaks.

Les actions de Coupang cotées à New York ont chuté d'environ 27 % depuis que la société a révélé la violation de données le 30 novembre.

Les investisseurs disent qu'ils cherchent à mettre fin à ce qu'ils décrivent comme un comportement discriminatoire et à rétablir des conditions commerciales équitables et prévisibles pour les entreprises américaines qui font des affaires en Corée du Sud.

La mise en demeure envoyée en vertu du KORUS déclenche une période de 90 jours de "refroidissement" pour les consultations avant que la procédure d'arbitrage ne puisse commencer. Par ailleurs, l'USTR dispose d'un délai de 45 jours pour décider de lancer ou non une enquête formelle, une étape qui pourrait ouvrir la voie à des commentaires publics, à des auditions et à d'éventuelles contre-mesures américaines, y compris des droits de douane sur les biens et les services sud-coréens.

Greenoaks a été fondée par Neil Mehta, membre du conseil d'administration de Coupang. Greenoaks et des entités apparentées détiennent des actions de Coupang pour une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars, selon les documents déposés.

En 2023, Coupang s'est également associé à Greenoaks pour acheter la plateforme de mode de luxe Farfetch dans le cadre d'une transaction de 500 millions de dollars.