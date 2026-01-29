Street View : Oubliez la Tesla que vous connaissiez, le fabricant de VE envisage de nouveaux horizons

29 janvier - ** Tesla TSLA.O a déclaré mercredi qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans la société d'intelligence artificielle xAI du directeur général Elon Musk, et que les plans de production de son robotaxi Cybercab étaient en bonne voie pour cette année

** Co a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, bien que le constructeur automobile ait livré moins de véhicules que prévu pendant le trimestre des fêtes

** Les actions augmentent de près de 2,9 % à 444 $ avant la mise sur le marché

VIEUX TESLA, QUI?

** Morgan Stanley ("equal-weight", PT: $415) déclare que si la croissance des dépenses en capital soutient le leadership de Tesla dans le domaine de l'IA physique, le niveau élevé de la consommation de trésorerie limite probablement l'expansion multiple à court terme

** Canaccord ("buy", PT: $520) estime qu'Elon Musk a atteint un point d'inflexion définitif "brûler les vaisseaux" - un engagement total envers une vision qui ne laisse aucune place à la retraite

** Jefferies ("hold", PT: $300) déclare que les perspectives sont vagues et peu chiffrées, à l'exception de l'énorme plan d'investissement de 20 milliards de dollars pour 2026 et au-delà; s'attend à ce que les étapes du lancement soient retardées, ce qui entamera la confiance; déclare que le financement pourrait devenir un problème malgré la trésorerie de 44 milliards de dollars

** Piper Sandler ("overweight", PT: $500) dit que Tesla "brûle ses vaisseaux" en pariant entièrement sur les véhicules autonomes et la robotique