Interparfums acquiert les licences des parfums David Beckham et Nautica

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MONICA SCHIPPER )

Interparfums , qui produit notamment les parfums Jimmy Choo et Coach, a annoncé jeudi l'acquisition de deux licences supplémentaires, celles des fragrances David Beckham et Nautica.

"Interparfums a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence mondial exclusif de 20 ans avec David Beckham pour la création, le développement, la production et la distribution de parfums", écrit le groupe dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Je suis ravi d'annoncer mon partenariat avec Interparfums pour faire évoluer mes parfums sur le long terme", a déclaré le footballeur anglais à la retraite, cité dans le communiqué.

"Avec leur équipe de pointe au niveau mondial, nous créerons des produits distinctifs et intemporels", a-t-il ajouté.

Interparfums prévoit pour cette nouvelle licence un chiffre d'affaires annuel total qui dépassera 50 millions de dollars au cours des premières années sous sa gestion.

Une nouvelle fragrance "signature" sera dévoilée d'ici la fin de 2029.

Pour le patron de l'actuel propriétaire de la marque de David Beckham, Authentic Brands Group, "compte tenu de l'incroyable succès" qu'Interparfums a "rencontré avec les parfums Guess, nous sommes convaincus qu'ils apporteront le même niveau de créativité, de qualité et de valeur à long terme à la marque Beckham."

Authentic Brands Group possède également la marque Nautica, qui fait l'objet d'un accord dévoilé le même jour pour la création, la production et la vente des parfums Nautica pendant 20 ans.

Le groupe ambitionne de réaliser avec cette marque un chiffre d'affaires de 70 millions de dollars annuels les premières années.

Les montants de l'acquisition des licences n'ont pas été dévoilés.

Le groupe Interparfums a annoncé le 22 janvier des ventes en 2025 en hausse de 2,1% à 899 millions d'euros et prévoit une marge opérationnelle "comprise entre 19 et 19,5%", malgré les difficultés sur le marché américain.