H&M: bénéfice net en forte hausse au quatrième trimestre malgré un recul des ventes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AMY SUSSMAN )

Le géant suédois du prêt-à-porter à bas prix H&M a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice net au quatrième trimestre, dépassant les attentes grâce à une offre client renforcée et à une meilleure maîtrise des coûts.

Le groupe basé à Stockholm a indiqué que son bénéfice net avait atteint 4,3 milliards de couronnes (488 millions de dollars) sur la période septembre-novembre, contre 2,9 milliards de couronnes un an plus tôt.

Ce chiffre est nettement supérieur aux 3,8 milliards de couronnes attendus par les analystes interrogés par la société de données financières FactSet.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le groupe a dégagé un bénéfice net de 12 milliards de couronnes, contre 11,6 milliards en 2024.

"Grâce au renforcement de notre offre client, à une bonne maîtrise des coûts et à une amélioration de la productivité des stocks, nous continuons à franchir des étapes importantes pour atteindre nos objectifs à long terme dans un environnement difficile", a déclaré le directeur général Daniel Erver dans un communiqué.

Le bénéfice d’exploitation du quatrième trimestre a progressé à 6,4 milliards de couronnes, contre 4,6 milliards un an auparavant.

Les ventes du quatrième trimestre ont reculé à 59,2 milliards de couronnes, contre 62 milliards un an plus tôt, conformément aux attentes des analystes. Elles ont été pénalisées par un effet de change négatif d’environ sept points de pourcentage, lié au renforcement de la couronne suédoise.

Toutefois, à taux de change constants, les ventes ont progressé de deux pour cent.

H&M a indiqué que les ventes en ligne continuaient de "bien se comporter", avec un peu plus de 30% des ventes réalisées sur internet.

La marge opérationnelle à la fin du quatrième trimestre s’établissait à 10,7%, contre 7,4% un an plus tôt.

H&M a indiqué s’attendre à un recul des ventes en décembre et janvier de 2% à taux de change constants par rapport à l'année précédente, les fortes ventes du Black Friday fin novembre ayant entraîné une "demande atone" sur plusieurs marchés en décembre.

Par ailleurs, le Nouvel An chinois tombant en février cette année au lieu de janvier devrait entraîner un "effet calendaire négatif".

Pour 2026, Daniel Erver a souligné que la "poursuite des incertitudes géopolitiques et économiques" en début d’année mettait en évidence "l’importance d’une organisation efficace, aux circuits de décision courts, opérant au plus près du client, dotée d’une grande flexibilité et maintenant une bonne maîtrise des coûts".