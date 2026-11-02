Les géants de la technologie sont confrontés au « dilemme du prisonnier » alors que les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

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LES GÉANTS DE LA TECH FACE AU « DILEMME DU PRISONNIER » ALORS QUE LES INVESTISSEURS SE MONTRENT DE PLUS EN PLUS MÉFIANTS À L'ÉGARD DE L'IA

L'essor des dépenses dans l'IA se heurte à un défi financier croissant, mais les dirigeants pourraient avoir du mal à freiner ces dépenses sans mettre en péril leur position concurrentielle, a déclaré Alexander Lis, directeur des investissements chez Social Discovery Ventures.

Les entreprises sont confrontées à un « dilemme du prisonnier » lorsqu'elles doivent décider de ralentir ou non leurs dépenses, car toute société qui annoncerait de son propre chef un recul risquerait d'être sanctionnée par des investisseurs inquiets de voir leurs concurrents prendre de l'avance, a expliqué Lis.

Le dilemme du prisonnier désigne une situation dans laquelle deux parties auraient tout intérêt à coopérer, mais où chacune a intérêt à agir de manière indépendante, ce qui risque de les pénaliser toutes les deux.

« Si vous êtes le seul à annoncer que vous allez suspendre vos dépenses d’investissement, vous risquez d’être sévèrement sanctionné », a ajouté Lis.

Ces inquiétudes soulignent la pression qui pèse pour rester à l’avant-garde de la course à l’IA. Comme personne n’est prêt à céder le premier, le secteur pourrait se retrouver pris au piège dans un cycle de dépenses coûteux que les investisseurs ne sont pas disposés à récompenser.

Pour coordonner un ralentissement des investissements, les entreprises du secteur de l’IA pourraient invoquer des préoccupations de sécurité comme justification commune, a déclaré Lis.

« Je parle de théorie des jeux, pas d’une théorie du complot, que les choses soient claires », a précisé Lis.

Il a ajouté que le « bug de l’argent infini », consistant à augmenter les dépenses en IA pour stimuler les valorisations boursières, perdait de son élan à mesure que le soutien monétaire aux marchés s’amenuisait, ce qui incitait les investisseurs à exiger des preuves plus claires des rendements sur investissement dans l’IA.

Le risque est que ni les marchés obligataires ni les marchés boursiers ne soient plus disposés à fournir des capitaux à des prix rendant ce développement économiquement viable, a déclaré Lis.

(Niket Nishant et Jayasree Prabhu)

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