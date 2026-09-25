Les fonds d'actions mondiaux mettent fin à deux semaines de sorties de capitaux grâce au regain d'optimisme lié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au cours de la semaine s'achevant le 25 septembre, les fonds d'actions mondiaux ont enregistré leurs plus importantes entrées de capitaux depuis début juillet, mettant fin à une série de deux semaines de ventes, l'engouement pour l'intelligence artificielle et le recul des cours du pétrole ayant compensé la forte hausse des rendements des obligations d'État.

Les investisseurs ont acheté pour 44,1 milliards de dollars nets de fonds d’actions mondiaux, ce qui représente leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 8 juillet, selon les données de LSEG Lipper.

La demande de fonds du secteur technologique a été soutenue par le fort engouement des consommateurs pour l’agent META.O “Muse” de Meta , qui s’est hissé en tête du classement des téléchargements d’applications aux États-Unis. Les exportations sud-coréennes , qui ont atteint un niveau record au cours des 20 premiers jours de septembre, portées par la forte hausse des expéditions de semi-conducteurs, ont également renforcé l’optimisme concernant la demande de puces électroniques.

Les stratèges de Goldman Sachs ont déclaré cette semaine que les investissements dans l’IA étaient à l’origine de près de la moitié de la croissance du bénéfice par action du S&P 500 cette année.

La reprise de la demande d’actions s’est produite alors même qu’une vague de ventes de titres d’État a entraîné une forte hausse des coûts d’emprunt. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 22 ans , à 5,5016 %, alors que des données économiques plus solides et les anticipations d’un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale ont poussé les investisseurs à réévaluer les perspectives en matière de taux d’intérêt.

Les entrées de capitaux dans les fonds d’actions américains ont bondi cette semaine pour atteindre un plus haut sur trois mois, à 37,6 milliards de dollars. Les fonds d’actions européens et asiatiques ont également enregistré des achats nets hebdomadaires de 2,26 milliards de dollars et 2,21 milliards de dollars, respectivement.

Parmi les fonds sectoriels, les fonds technologiques ont attiré 5,29 milliards de dollars, soit la plus forte entrée nette hebdomadaire depuis le 29 juillet. Les investisseurs ont également injecté 804 millions de dollars dans les fonds du secteur de la santé et 492 millions de dollars dans ceux du secteur de la consommation discrétionnaire.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des entrées nettes hebdomadaires de 9,68 milliards de dollars, après une sortie marginale de 73,58 millions de dollars la semaine précédente.

Les fonds obligataires à court terme et les fonds de participation à des prêts ont affiché des entrées notables de 2,5 milliards de dollars et 1,4 milliard de dollars, respectivement. Les fonds obligataires d’État, quant à eux, ont enregistré des sorties nettes de 1,47 milliard de dollars, mettant fin à une série de deux semaines d’entrées.

Les investisseurs ont continué à retirer des fonds des fonds monétaires pour la deuxième semaine consécutive, les ventes nettes s’élevant à 605 millions de dollars.

Dans le segment des fonds de matières premières, les fonds investis dans l’or et les autres métaux précieux ont attiré 885,6 millions de dollars, enregistrant ainsi leur 10e afflux hebdomadaire au cours des 11 dernières semaines. Les investisseurs ont également effectué des achats nets de 89,26 millions de dollars dans les fonds énergétiques.

Sur les marchés émergents, les investisseurs ont injecté 548,99 millions de dollars dans les fonds obligataires, inversant ainsi la tendance des ventes nettes de 158,22 millions de dollars enregistrées la semaine précédente. Les fonds d'actions ont également enregistré un afflux hebdomadaire marginal de 29,3 millions de dollars après deux semaines consécutives de sorties de capitaux, selon les données portant sur un total de 29 018 fonds.