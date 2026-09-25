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Wall Street ouvre en petite hausse, portée par un répit sur le pétrole et les taux
information fournie par AFP 25/09/2026 à 15:46
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La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi, soutenue par une accalmie sur le marché du pétrole et par des rendements obligataires globalement stables après leur bond de la veille.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq progressait de 0,18%, le Dow Jones prenait 0,20% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,11%.

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