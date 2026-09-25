Wall Street ouvre en petite hausse, portée par un répit sur le pétrole et les taux

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information fournie par Le Particulier•25.09.2026•17:05•
Le titre profite d'informations de presse selon lesquelles Stellantis envisagerait de céder sa participation majoritaire au capital du spécialiste de la vente de voitures d'occasion. Ce rebond spectaculaire intervient après plusieurs mois difficiles pour le groupe. ...
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Le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 1,5 million euros d'amendes contre la société de gestion Auris Gestion et deux de ses dirigeants, pour plusieurs manquements présumés à des obligations professionnelles. Lors d'une séance de ...
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information fournie par Zonebourse•25.09.2026•16:57•
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