Microsoft intègre Word, Excel et PowerPoint à son assistant IA Copilot

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant américain Microsoft a présenté vendredi une nouvelle version de son assistant d'intelligence artificielle (IA) Copilot, dans lequel Word, Excel et PowerPoint pourront s'ouvrir directement, faisant de l'IA la porte d'entrée de sa célèbre suite bureautique.

Dans les prochaines semaines, les abonnés particuliers de Microsoft 365 et les entreprises inscrites au programme de test pourront y créer, modifier et partager leurs fichiers, sans passer d'une application à l'autre.

"Beaucoup ont intégré des visionneuses de documents simplifiées dans leurs produits au cours de l'année écoulée. Mais ici, c'est Office dans son intégralité", a déclaré à l'AFP Jacob Andreou, vice-président exécutif chargé de Copilot. Une allusion à OpenAI, créateur de ChatGPT, et Anthropic, concepteur de Claude, qui ont lancé ces derniers mois leurs propres outils de création de documents.

Les deux champions de San Francisco sont des fournisseurs essentiels de Microsoft, puisque Copilot fonctionne en s'appuyant essentiellement sur leurs modèles d'IA.

En juin, Microsoft a dévoilé ses propres modèles, présentés comme un pas vers davantage d'autonomie. Ils ne propulsent pour l'heure que quelques produits maison, comme l'outil de programmation GitHub Copilot, selon M. Andreou.

Un modèle à bas coût pour les tâches courantes, annoncé en juin, n'a toujours pas été lancé.

Copilot intègre aussi désormais Autopilot, un logiciel d'IA capable de mener seul des tâches, jour et nuit, sans attendre d'instructions à chaque étape: suivre des discussions, relancer des collègues, surveiller un projet. C'est le nouveau nom de Scout, présenté en juin comme le premier assistant IA "toujours actif" du groupe, même l'ordinateur éteint car il tourne en ligne. Il reste encore réservé à quelques clients.

Le patron du groupe, Satya Nadella, a comparé mercredi l'arrivée de ces outils d'IA en entreprise à celle du PC, quand un tableur Excel transmis par courriel a peu à peu remplacé l'envoi par fax de notes internes dactylographiées.

L'un des enjeux, a-t-il souligné, est de permettre à une entreprise de pouvoir passer d'un modèle d'IA à un autre sans perdre ses données ni son savoir-faire dans la transition. "Mon test de véritable indépendance (...) est que vous puissiez remplacer un modèle", a-t-il déclaré.

Côté facturation, l'abonnement Copilot, à 30 dollars par utilisateur et par mois, donne accès aux fonctions de base de l'IA, comme l'analyse de données ou la rédaction de documents. C'est "l'IA que vous devriez donner à tout le monde" en entreprise, selon M. Andreou.

Le recours aux agents, plus gourmands en puissance de calcul, est en revanche facturé à l'usage depuis juin.

Pour ces outils plus coûteux, "vous devriez identifier les meilleurs éléments de votre organisation, les 10 ou 20% qui représentent le sommet de ce qui est possible dans votre équipe, et commencer à leur donner accès", conseille le dirigeant.