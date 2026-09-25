Airbus: un problème de qualité, sans impact sur la sécurité des vols, identifié sur des A321

( AFP / BERTRAND GUAY )

Un problème de qualité sur des renforts de la structure d'avions A321 a été identifié mais sans risque sur la "sécurité des vols", a appris vendredi l'AFP d'un porte-parole d'Airbus, confirmant une information de la revue spécialisée The Air Current.

"Un écart de protection de surface sur des lisses (un renfort structurel mince fixé à l'intérieur du fuselage ou de l'aile d'un avion) a été identifié sur un certain nombre d'avions A321. Ce constat a été fait lors de travaux de retouche standards menés sur la section inférieure avant du fuselage", a détaillé un porte-parole d'Airbus à l'AFP.

"L'origine du problème a été identifiée et maîtrisée, et une solution corrective est disponible", a poursuivi la même source, assurant qu'il "s'agit d'un problème de qualité et non de sécurité des vols" et que les "avions peuvent continuer à être exploités".

Selon une source proche du dossier, le problème a été identifié pendant l'été et 500 avions sont potentiellement concernés par ce problème, dont la moitié est en service et l'autre encore en production.

Toutefois, le porte-parole d'Airbus explique que la procédure de correction du défaut n'est pas lourde et "ne nécessite aucun démontage des lisses. Une fois la retouche effectuée, l'appareil est considéré comme étant de nouveau conforme à sa définition nominale".

"Toutes les lisses nouvellement revêtues sont conformes à l'ensemble des exigences", assure-t-il.