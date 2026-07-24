Les fluctuations des prix du carburant transforment les prévisions de résultats des compagnies aériennes américaines en cibles mouvantes

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* La flambée du prix du kérosène bouleverse les prévisions de bénéfices des compagnies aériennes

* American passe d'une hausse potentielle à une baisse

* La hausse des tarifs ne compense pas les chocs soudains liés au coût du kérosène

* Les différences de dates de référence pour le carburant brouillent les comparaisons entre les prévisions

par Rajesh Kumar Singh

La hausse rapide des prix du kérosène oblige les compagnies aériennes américaines à revoir leurs prévisions de bénéfices, mettant en évidence la rapidité avec laquelle la hausse des coûts de carburant peut dépasser les gains de chiffre d’affaires générés par une forte demande de voyages.

American Airlines AAL.O s’apprêtait à revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 au début du mois. Treize jours plus tard, après que sa facture de carburant prévue pour le reste de l’année avait augmenté de près de 1,6 milliard de dollars, la compagnie a au contraire revu ses prévisions à la baisse.

Ce revirement reflète un décalage fondamental dans le secteur aérien. Les marchés du carburant peuvent connaître des fluctuations brutales en quelques jours, mais les hausses de tarifs mettent des semaines, voire des mois, à se répercuter, car elles ne s’appliquent qu’aux billets qui restent à vendre.

Une forte demande et une capacité limitée ont permis aux transporteurs d’augmenter leurs tarifs sans nuire aux réservations, mais la hausse des prix des billets n’a compensé qu’une partie de l’augmentation des coûts de carburant.

Alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran commençait à s’effriter, les prix au comptant du kérosène ont bondi de près de 30% entre le 2 et le 22 juillet, assombrissant les perspectives du secteur.

“Je pense que les marges vont effectivement baisser pour le secteur”, a déclaré Devon May, directeur financier d’American, lors d’un entretien avec Reuters. “Si nous avions publié nos prévisions le même jour que Delta (10 juillet), nous aurions annoncé une révision à la hausse pour l’année.”

Début juillet, a-t-il précisé, American s’attendait à un résultat avant impôts annuel avoisinant les 1,5 milliard de dollars, soit environ quatre fois son résultat de 2025. Au lieu de cela, American a revu à la baisse ses prévisions de résultats annuels, les situant désormais dans une fourchette allant d’une perte à un bénéfice, avec un seuil de rentabilité au milieu de cette fourchette.

Les enjeux sont plus importants chez American. Ses marges plus faibles et l’écart de rentabilité persistant avec Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O lui laissent moins de marge de manœuvre pour absorber la hausse des coûts de carburant, ce qui intensifie la surveillance des efforts du directeur général Robert Isom pour relancer les voyages d’affaires, ajouter des sièges premium et générer davantage de revenus grâce au programme de fidélité.

American a revu ses prévisions à la baisse malgré un chiffre d’affaires trimestriel record et des prévisions de forte croissance du chiffre d’affaires unitaire au second semestre. Si les prix du carburant restent élevés, une génération de trésorerie plus faible pourrait ralentir la réduction de la dette, limiter les investissements et accroître la pression pour supprimer les liaisons les moins rentables.

Les compagnies aériennes ont réagi différemment à la flambée des prix du carburant, ce qui s’explique en partie par la date à laquelle leurs prévisions ont été publiées.

Delta, première grande compagnie aérienne américaine à publier ses résultats, a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que United a relevé la semaine dernière la fourchette basse de ses prévisions.

Mais cette semaine, Southwest Airlines LUV.N a abaissé la fourchette basse de ses prévisions et Alaska Air ALK.N a renoncé à rétablir ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Ces prévisions reposaient sur des hypothèses relatives au carburant datant de dates différentes, allant du 2 juillet pour Delta au 21 juillet pour American. Au cours de cette période, les prix au comptant du kérosène ont augmenté de 78 cents pour atteindre 3,59 dollars le gallon, ce qui rend plus difficile la comparaison entre des prévisions publiées à quelques jours d’intervalle et réduit leur durée de validité.

DES HYPOTHÈSES EN ÉVOLUTION RAPIDE

American a indiqué que la hausse des tarifs avait compensé près de la moitié de l’augmentation de 2,2 milliards de dollars, en glissement annuel, des dépenses de carburant au deuxième trimestre. Delta a récupéré environ 60% de cette hausse, tandis qu’United en a récupéré environ 50%. Alaska a déclaré n’en avoir récupéré qu’une très faible partie, et Southwest n’a pas communiqué de pourcentage comparable.

Mais la nouvelle flambée des prix du carburant met à l’épreuve la rapidité avec laquelle les transporteurs peuvent récupérer ces coûts supplémentaires. M. May a indiqué que la facture de carburant prévue par American pour le reste de l’année avait augmenté d’environ 550 millions de dollars au cours de la semaine dernière.

Chaque augmentation d’un cent du prix moyen du carburant pour American ajoute environ 46 millions de dollars à ses dépenses annuelles et se répercute en grande partie sur son résultat avant impôts, a précisé M. May. Une hausse de 10 cents coûterait donc environ 460 millions de dollars.

United a fait état d’un revirement de dernière minute similaire.

“À la même heure la semaine dernière, je comptais vous annoncer que nous étions en bonne voie pour enregistrer une croissance de nos bénéfices d’une année sur l’autre”, a déclaré le directeur général Scott Kirby lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la compagnie aérienne, le 16 juillet. “Mais le prix du carburant a fortement augmenté au cours de la semaine dernière.”

United a indiqué que la hausse des prix du carburant depuis le 1er juillet avait alourdi de 575 millions de dollars sa facture de carburant prévue pour le troisième trimestre et qu’elle avait modifié sa politique de prévisions afin d’utiliser les derniers prix du carburant disponibles.

Chez Alaska, les réservations pour septembre et octobre sont restées aussi soutenues que la demande estivale, mais ses perspectives de bénéfices restent très sensibles aux prix du carburant.

“Il faut choisir un prix du carburant”, a déclaré à Reuters Ryan St. John, vice-président chargé des finances, de la planification et des relations avec les investisseurs chez Alaska. “On peut toujours faire des suppositions sur le prix du carburant, mais en réalité, personne ne le sait.”

Une variation de 25 cents du coût moyen du carburant chez Alaska pourrait faire varier le bénéfice trimestriel d’environ 50 cents par action, a-t-il précisé.

M. May a indiqué qu’American s’efforçait de répercuter autant que possible toute hausse du coût du carburant. Mais la part qu’elle peut récupérer reste une cible mouvante.

“Cela dépend des cours au comptant du jour”, a-t-il précisé.