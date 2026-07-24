Toulouse-Melbourne en 19h sans escale : l'Airbus A350-1000ULR franchit un nouveau cap vers le plus long vol commercial du monde

L'avion ultra-longue distance a connecté la ville rose, siège d'Airbus à l'est australien dans le cadre de la campagne de tests menée par Qantas.

Un Airbus A350-1000, dans le ciel de Dubaï, en décembre 2025 (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Une étape de plus pour faire tomber la dernière frontière du voyage aérien terrestre. Dans le cadre du projet "Sunrise" de Qantas, qui consiste à établir la plus longue ligne aérienne commerciale directe du monde entre Londres et Sydney, Airbus a réussi un nouveau test remarqué en faisant voler son A350-1000ULR de Toulouse à Melbourne sans escale, en un peu plus de 19h.

Selon la plateforme spécialisée Flightradar, qui affiche en temps réel le trafic aérien mondial, le trajet a été le deuxième vol le plus suivi de l'histoire du site, avec près de 3 millions de consultations.

L'Airbus A350-1000ULR est spécialement conçu pour les très longues distances (d'où son nom, "ultra-long range", portée ultralongue) est destiné à la compagnie australienne Qantas. Il avait effectué en juin un premier test, lors d'un vol de moins de quatre heures de Toulouse à Toulouse. Ce vol vers Melbourne se faisait sans passagers. L'avion est doté d'un réservoir de carburant supplémentaire de 20.000 litres, afin de permettre des vols commerciaux sans escale de plus de 16.000 km, pouvant durer jusqu'à 22 heures.

C'est aussi Airbus qui détient le record du vol le plus long pour un avion de ligne: quelque 19.250 km, lors du second vol d'une démonstration d'aller-retour en A340 entre Paris-Le Bourget et Auckland (Nouvelle-Zélande), en 1993.

L'avionneur européen prévoit de livrer son premier A350-1000ULR en avril 2027. Qantas, qui a commandé 12 de ces appareils, doit ouvrir la ligne Sydney-Londres six mois plus tard. Le Toulouse-Melbourne a décollé vers 7h30 jeudi 23 juillet, pour atterrir 19 heures et 12 minutes de vol plus tard à Melbourne. La distance a avoisiné 16.900 km, selon les données de Flightradar24.

Le vol commercial le plus long jamais effectué avec passagers est un New York (JFK)-Sydney de 16.200 km, inauguré par Qantas en octobre 2019, avec un Boeing 787-9 Dreamliner. Cette liaison avait été abandonnée dès mars 2020, avec la pandémie de Covid.

Un trajet ultra-longue distance qui peut changer au gré des saisons

Avec l'A350-1000ULR, Qantas mise de nouveau sur ces lignes directes extrêmement longues, dans le cadre d'un programme appelé "Project Sunrise". La compagnie parle de "dernière frontière de l'aviation long-courrier", en reliant la côte est de l'Australie à la capitale britannique. "Chaque année, des millions de personnes voyagent entre l'Australie et le Royaume-Uni pour rendre visite à leur famille, pour leurs vacances ou pour raisons professionnelles", signalait en juin le ministre australien du Tourisme Don Farrell.

Cette connexion directe en Europe et Australie est accompagnée d'une particularité liée aux conditions de vol qui peuvent varier selon la période de l'année, et modifier le plan de vol optimal qui pourra ainsi changer en fonction de la saison.

La plupart de l'année, l'itinéraire le plus efficace passe par l'océan Indien, comme celui du Toulouse-Melbourne. Mais entre décembre et mars, les courants dominants font qu'il peut être plus pertinent pour la compagnie de survoler le Pacifique, le détroit de Béring et le nord-est du Groenland.