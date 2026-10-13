Les fabricants de dispositifs médicaux reculent, entraînés par les résultats décevants de J&J dans le secteur des technologies médicales

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13 octobre - ** Les actions des principaux fabricants de dispositifs médicaux ont chuté dans le sillage de Johnson & Johnson JNJ.N , qui a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre dans sa division MedTech, les ventes hors des États-Unis étant restées pratiquement stables

** Abbott Laboratories ABT.N , Boston Scientific BSX.N , Medtronic MDT.N , Intuitive Surgical ISRG.O , Stryker SYK.N et Zimmer Biomet ZBH.N enregistrent des baisses comprises entre 1 % et 4 %

** L'action J&J recule de 4,7 % à 251,33 dollars après une hausse de 2,5 % du chiffre d'affaires de MedTech à 8,6 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 8,71 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Joe Wolk, directeur financier de J&J, explique que le conflit au Moyen-Orient, les mesures d’austérité en Europe et la politique de prix en Chine ont pesé sur les résultats internationaux, « mais peut-être de manière un peu plus marquée »

** « La principale source de préoccupation des investisseurs reste la performance décevante de MedTech (, notamment hors États-Unis), ce que la direction (JNJ) a reconnu lors de la conférence téléphonique » – RBC Capital Markets

** « Nous ne serions pas surpris de voir les difficultés liées au programme VBP dans le secteur chirurgical affecter Medtronic, et peut-être aussi Intuitive », déclarent les analystes de J.P. Morgan, en référence au programme chinois de tarification des achats basé sur le volume

** J.P. Morgan a toutefois ajouté qu’il était « difficile de généraliser les résultats de J&J au reste du secteur »