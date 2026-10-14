Premier procès pour le sabotage des gazoducs Nord Stream : un Ukrainien jugé en Allemagne

Cette photo, diffusée le 29 septembre 2022, montre une fuite de gaz provenant du gazoduc Nord Stream 2, dans la zone économique exclusive suédoise de la mer Baltique ( Airbus DS 2022 / Handout )

Quatre ans après l'explosion des gazoducs germano-russes Nord Stream, s'ouvre mercredi à Hambourg le premier procès lié à ce sabotage spectaculaire. Sur le banc des accusés : un ancien officier ukrainien.

Jamais revendiquée et longtemps entourée de mystère, cette opération en mer Baltique, au large de l'île danoise de Bornholm, est survenue sept mois après l'invasion russe de l'Ukraine.

Au moment de l'attaque, le 26 septembre 2022, les deux gazoducs étaient à l'arrêt. Les autorités russes avaient déjà suspendu les livraisons de gaz via Nord Stream 1, probablement en réponse aux sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine. Nord Stream 2, tout juste achevé, n'est quant à lui jamais entré en service.

Après l'explosion, de nombreuses pistes avaient été évoquées, avec en toile de fond l'hypothèse d'un Etat commanditaire : la Russie, les Etats-Unis (très critiques des gazoducs car ils accroissaient la dépendance de l'Allemagne au gaz russe) et... l'Ukraine que la justice allemande a fini par accuser en juillet 2026.

Une situation quelque peu délicate car l'Allemagne est le premier soutien militaire de l'Ukraine et se dit régulièrement victime d'actes de sabotage et d'espionnage russes sur son sol. Officiellement, le gouvernement allemand insiste sur la séparation des pouvoirs et ne commente pas l'affaire.

De son côté, l'Ukraine a toujours démenti avoir orchestré le sabotage mais n'a pas caché sa satisfaction, jugeant légitime toute attaque en mesure d'affaiblir la capacité du Kremlin à financer sa guerre.

Interrogé sur le procès, un haut responsable du gouvernement ukrainien a répondu à l'AFP n'avoir "aucune attente particulière".

Père de quatre enfants

Inculpé de "crime de guerre", Serguiï Kuznietsov, un commandant de l'armée ukrainienne et père de quatre enfants, est accusé par le parquet allemand d'"avoir élaboré avec d'autres militaires à la demande des autorités ukrainiennes un plan en vue de détruire les gazoducs".

"Pour certains observateurs, relève le journaliste américain Bojan Pancevski, auteur de 'la conspiration Nord Stream', il peut sembler paradoxal que le premier procès organisé en Occident contre un soldat accusé de crimes de guerre vise un militaire ukrainien ayant défendu son pays, plutôt qu'un officier russe".

Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ( AFP / )

Arrêté en Italie le 21 août 2025 où il passait ses vacances avec sa famille, le suspect a été extradé le mois suivant en Allemagne.

Les enquêteurs allemands pensent que Serguiï Kuznietsov a pris la tête d'un commando composé de plongeurs professionnels, d'un artificier et d'un skipper chargé de mener l'opération contre les gazoducs.

Entré en Allemagne début septembre 2022 avec un faux passeport ukrainien après avoir transité par la Pologne, il aurait rejoint ses complices à Rostock, un port de la Baltique, à bord d'un voilier loué par des intermédiaires.

Le groupe aurait ensuite acheminé un puissant explosif militaire jusqu'aux abords de l'île danoise de Bornholm, où des charges à retardement auraient été fixées sur les gazoducs avant d'exploser le 26 septembre.

Film hollywoodien sur le sabotage

Le tribunal de Hambourg où se déroule le procès a pour le moment programmé des audiences jusqu'en février. S'il est reconnu coupable, le suspect risque plusieurs années de prison.

Interrogé par l'AFP sur les attentes russes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré espérer "une procédure objective et un verdict".

Vue du terminal du gazoduc Nord Stream avant la cérémonie d'inauguration du premier tronçon du gazoduc jumeau de 1.224 kilomètres traversant la mer Baltique, à Lubmin, le 8 novembre 2011 ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Depuis fin août, un second suspect présumé se trouve également en détention, l'un des plongeurs ayant participé au sabotage, un Ukrainien dénommé Vladimir Z., selon le parquet fédéral allemand.

Arrêté dans un hôtel à Pula, une ville côtière du nord-ouest de la Croatie, sur la base d'un mandat d'arrêt européen, il a fait l'objet d'une décision d'extradition vers l'Allemagne en septembre. Son avocat a toutefois annoncé qu'il ferait appel.

Il avait échappé une première fois à la justice allemande l'an passé, après qu'un juge polonais avait refusé de l'extrader, arguant qu'il avait commis un acte juste, et l'avait libéré.

Détail piquant, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, son arrestation en Croatie s'est produite à un moment où il conseillait en plein tournage l'équipe d'un film hollywoodien inspiré du sabotage, dans lequel Adrien Brody, l'acteur oscarisé pour The Brutalist en 2025, joue le rôle du chef du commando.