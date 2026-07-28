Les États-Unis soutiennent un projet d'exploitation de terres rares à Madagascar afin d'affaiblir l'emprise de la Chine sur la chaîne d'approvisionnement

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* Le Département d'État affirme que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'offensive américaine visant à contrer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement par ses rivaux

* Ce gisement contient des éléments utilisés pour fabriquer des aimants indispensables aux véhicules électriques, à l'électronique et aux systèmes de défense

* Harena vise un démarrage mi-2028 et étudie des partenariats de raffinage aux États-Unis et en Europe

par Maxwell Akalaare Adombila

Les États-Unis soutiennent le projet de terres rares d’Ampasindava à Madagascar dans le cadre de leur stratégie visant à affaiblir la domination de leurs rivaux sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, a déclaré le Département d’État, soulignant ainsi la volonté de Washington de développer des sources alternatives de minéraux actuellement largement contrôlés par la Chine. Ce projet met en évidence une évolution de la dynamique dans le secteur africain des minéraux critiques, où les entreprises chinoises ont longtemps dominé les investissements dans le cuivre, le cobalt et le lithium . Certains des principaux projets d’exploitation de terres rares du continent voient désormais le jour grâce au soutien des États-Unis et de l’Occident en général.

La société Harena Rare Earths HREE.L , cotée à Londres, propriétaire et développeur du projet Ampasindava d’une valeur d’environ 150 millions de dollars, a déclaré la semaine dernière que la Société américaine de financement du développement international (IDFC) s’était engagée à verser jusqu’à 4,48 millions de dollars pour la construction d’une usine pilote, des essais en laboratoire et des programmes environnementaux, ouvrant ainsi la voie à un éventuel financement futur.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré que la stratégie de Washington en matière de minéraux critiques en Afrique visait à accroître les investissements américains dans des secteurs miniers longtemps dominés par « des investissements opaques et prédateurs de la part de nos adversaires ».

« Madagascar s’inscrit dans cette stratégie, et nous voyons dans tout le pays des opportunités d’accroître les investissements américains et ceux des pays alignés sur les États-Unis dans le secteur des minéraux critiques », a déclaré le porte-parole dans une réponse envoyée par e-mail aux questions de Reuters.

La Chine domine l’exploitation et le traitement mondiaux des terres rares et a recouru ces dernières années à des contrôles à l’exportation pour souligner son influence sur les chaînes d’approvisionnement essentielles aux véhicules électriques, aux éoliennes, à l’électronique et aux systèmes de défense.

OPTIONS DE TRAITEMENT AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE

Le gisement d’argile ionique d’Ampasindava est riche en néodyme, praséodyme, dysprosium et terbium, des éléments vitaux pour la fabrication d’aimants permanents indispensables aux applications de défense, notamment les avions de chasse et les systèmes de missiles à guidage de précision, indique Harena.

Le projet devrait produire environ 4 000 tonnes métriques d’oxydes de terres rares par an, dont 1 700 tonnes de terres rares magnétiques à haute valeur ajoutée (NdPr et DyTb), a précisé la société.

Andrew Murphy, président exécutif d’Harena, a déclaré lundi à Reuters que la société avait déposé une demande de permis d’exploitation et espérait obtenir l’autorisation « dans les deux prochaines semaines ».

Le ministère des Mines de Madagascar n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Harena vise à démarrer la production à Ampasindava d’ici mi-2028 et évalue actuellement différentes options de traitement aux États-Unis et en Europe, a déclaré M. Murphy, citant MP Materials MP.N , USA Rare Earths et Solvay parmi les partenaires potentiels pour le raffinage.

Bien que l’engagement de la DFC soit relativement modeste, M. Murphy a estimé qu’il pourrait ouvrir la voie à un soutien américain plus important à mesure que ce projet d’environ 150 millions de dollars avancera vers la phase de construction.

Un responsable de la DFC a déclaré que l’agence pourrait envisager un soutien supplémentaire pour le projet, sous réserve d’une diligence raisonnable et des autorisations nécessaires, mais a refusé de s’exprimer sur un éventuel financement.