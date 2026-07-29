Les États-Unis souhaitent jouer un rôle dans le projet aéroportuaire d'Ethiopian Airlines, d'un montant de 12,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Colleen Goko

Les États-Unis cherchent à faire participer leurs entreprises au projet de l'aéroport de Bishoftu, d'une valeur de 12,5 milliards de dollars, mené par Ethiopian Airlines, a déclaré mercredi un haut responsable du ministère américain du Commerce, alors que Washington rivalise avec la Chine et d'autres puissances pour exercer une influence en matière d'infrastructures et d'investissements en Afrique.

Les travaux de cet aéroport à quatre pistes, situé à environ 45 km (28 miles) au sud-est d’Addis-Abeba, ont débuté en janvier . Les responsables souhaitent en faire le "Dubaï de l’Afrique" lorsqu’il sera achevé en 2030.

Voici quelques détails:

* Mark Mitchell, sous-secrétaire adjoint américain au Commerce chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique, a déclaré que Washington "s’employait activement à garantir la participation des États-Unis" au projet de Bishoftu.

* M. Mitchell a fait ces déclarations lors d’une conférence de presse virtuelle organisée dans le cadre du Symposium africain sur la logistique et les communications à Addis-Abeba, où il a indiqué avoir rencontré des responsables d’Ethiopian Airlines.

* Il n’a pas précisé quel rôle les entreprises américaines pourraient jouer dans ce projet, mais a indiqué que cela pourrait déboucher sur "davantage d’avions Boeing équipés de moteurs GE Aerospace".

* En avril, Ethiopian Airlines s’est engagée à acheter six Boeing 787-9 Dreamliners supplémentaires , en plus des 20 appareils déjà commandés.

* La Banque africaine de développement s’est engagée à verser 500 millions de dollars au projet et mène les efforts visant à lever 8,7 milliards de dollars.

* Le directeur général d’Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a déclaré en avril que des institutions financières américaines avaient "manifesté leur intérêt" pour participer au projet.

* M. Mitchell a également indiqué que le ministère du Commerce cherchait à resserrer ses liens avec l’Institut éthiopien d’intelligence artificielle dans le cadre d’une initiative américaine visant à promouvoir les exportations de sa technologie d’IA.