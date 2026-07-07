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Les Etats-Unis rétablissent les sanctions sur le pétrole iranien après des attaques dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 21:54

Washington revient sur l'assouplissement accordé à Téhéran après plusieurs attaques visant des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. L'administration Trump estime que l'Iran n'a pas respecté les engagements pris dans le cadre de l'accord intérimaire conclu pour garantir la libre circulation maritime et annonce la révocation de l'autorisation de vendre du pétrole iranien. L'annonce a eu pour effet une remontée immédiate des cours du pétrole

Le département américain du Trésor va retirer la licence qui autorisait jusqu'au 21 août la production, la livraison et la vente de pétrole iranien, a indiqué un responsable américain à CNBC. Cette autorisation avait été accordée dans le cadre d'un accord provisoire destiné à favoriser la réouverture du détroit d'Ormuz et à réduire les tensions dans cette voie maritime stratégique pour le commerce mondial de l'énergie.

Selon l'administration de Donald Trump, plusieurs attaques contre des pétroliers ont été menées par l'Iran malgré les engagements pris par Téhéran de garantir la sécurité des navires commerciaux. Un responsable américain a souligné que les avantages prévus par l'accord dépendaient du respect de ces engagements. "L'Iran ne bénéficiera des avantages de cet accord que s'il adopte un comportement conforme à ses engagements", a-t-il déclaré, qualifiant les incidents dans le détroit d'Ormuz d'"inacceptables" et promettant des conséquences.

Les tensions se sont encore accrues après que le Qatar a attribué à l'Iran une attaque contre l'un de ses méthaniers. De son côté, le centre britannique UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a indiqué avoir reçu trois signalements distincts d'attaques contre des pétroliers dans ou à proximité du détroit d'Ormuz au cours de la semaine, renforçant les inquiétudes sur la sécurité de cette route maritime essentielle.

La décision américaine marque un durcissement de la politique de Washington à l'égard de l'Iran et remet en cause les mesures d'assouplissement accordées dans le cadre des négociations en cours. Elle risque d'accroître les tensions au Moyen-Orient et de raviver les incertitudes sur les exportations de pétrole iranien ainsi que sur la stabilité des marchés énergétiques mondiaux.

Pétrole et parapétrolier
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