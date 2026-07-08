SpaceXAI prévoit de lancer un nouveau modèle avec Cursor dès mercredi, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Cursor au paragraphe 4)

SpaceXAI SPCX.O et Cursor prévoient de lancer dès mercredi leur premier modèle d’IA développé conjointement, a rapporté The Information, citant une note envoyée au personnel.

Les deux entreprises avaient repoussé le lancement du modèle prévu plus tôt cette semaine afin d’en améliorer l’efficacité, ajoute l’article publié mardi.

Les modèles d’IA avancés sont au cœur de l’essor de l’IA et ce nouveau modèle devrait traiter les informations rapidement, ce qui le rendrait, à certains égards, compétitif face à l’Opus 4.8 d’Anthropic et au GPT 5.5 d’OpenAI, selon l’article. Contacté par Reuters, Cursor a refusé de commenter, tandis que SpaceXAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. SpaceX, la société d’Elon Musk, a annoncé en juin son intention d’acquérir Anysphere, la start-up à l’origine du célèbre agent de codage IA Cursor, , dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 60 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence sur le marché lucratif des outils d’IA destinés aux entreprises.

Cursor est un concurrent majeur d’Anthropic et d’OpenAI, mais il est confronté à des difficultés de croissance en raison d’un manque d’accès à la puissance de calcul. Cette acquisition devrait permettre à SpaceXAI, anciennement xAI, de renforcer sa position dans le domaine du codage IA, qui s’avère être un secteur à fort potentiel de revenus. XAI a été rachetée par SpaceX en février. SpaceX a également intégré mardi l’indice Nasdaq-100 , moins d’un mois après son introduction en bourse le 12 juin, ce qui en fait l’une des intégrations les plus rapides dans cet indice grâce aux règles révisées du Nasdaq pour les sociétés nouvellement cotées souhaitant intégrer des indices de référence largement suivis.