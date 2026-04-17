Les États-Unis prêtent 26,03 millions de barils de pétrole du SPR pour la troisième fois depuis la guerre en Iran

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Le ministère américain de l'Énergie a déclaré vendredi qu'il avait prêté26,03 millions de barils de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole à neuf compagnies pétrolières, la troisième attribution dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour freiner les prix des carburants qui ont bondi depuis la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les entreprises qui ont reçu des prêts SPR comprennent BP Products North America, ExxonMobil Oil Corp et Marathon Petroleum, a indiqué le DOE dans un communiqué.