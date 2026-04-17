Les États-Unis prêtent 26,03 millions de barils de pétrole de la SPR dans le troisième lot depuis la guerre américano-israélienne contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des informations sur la coordination des États-Unis avec l'AIE sur le prélèvement et les résultats des trois premiers lots, paragraphes 2 et 3)

Le ministère américain de l'Énergie a déclaré vendredi qu'il avait prêté26,03 millions de barils de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole à neuf compagnies pétrolières, la troisième attribution dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour freiner les prix des carburants qui ont bondi depuis la guerre américano-israélienne contre l'Iran. L'administration Trump a accepté en mars de libérer 172 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole dans le cadre d'une action coordonnée avec l'Agence internationale de l'énergie visant à retirer 400 millions de barils afin de contrôler les prix des carburants qui ont grimpé en raison de la guerre.

Jusqu'à présent, les États-Unis ont proposé 126 millions de barils en trois lots sous la forme de prêts du SPR, les compagnies énergétiques étant tenues de rembourser le brut avec des barils supplémentaires à titre d'intérêts. Les compagnies énergétiques ont signé des accords pour emprunter près de 80 millions de barils, soit plus de 63 % de l'offre de l'administration.

Parmi les entreprises qui ont obtenu des prêts du SPR dans le troisième lot figurent BP Products North America, ExxonMobil Oil Corp et Marathon Petroleum, a indiqué le ministère de l'énergie.