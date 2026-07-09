Les États-Unis mettent fin à leur enquête sur les avions et pièces détachées importés sans imposer de nouveaux droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte) par David Shepardson

Le ministère américain du Commerce a déclaré jeudi avoir achevé une enquête sur les avions commerciaux, les réacteurs et les pièces détachées importés, et avoir conclu que ces produits étrangers soulevaient des préoccupations en matière de sécurité nationale pour les États-Unis, mais que l'administration Trump ne cherchait pas à instaurer de nouveaux droits de douane .

Sous la forte pression du secteur aéronautique américain, l’administration Trump a accepté d’exempter les avions et les pièces détachées des droits de douane dans le cadre d’accords commerciaux, après avoirbrièvement imposé des droits de douane sur le secteur aéronautique l’année dernière.

Le rapport, qui fait suite à une enquête ouverte l’année dernière, a conclu que l’industrie aéronautique américaine « dépend trop des chaînes d’approvisionnement étrangères, ce qui soulève des préoccupations en matière de sécurité nationale », et a évoqué les risques liés aux pièces d’avion importées en raison des problèmes de contrôle qualité et de contrefaçon.

Mais le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a recommandé de ne pas imposer de droits de douane dans l’immédiat, a indiqué la Maison Blanche.

Le président Donald Trump a ordonné l’ouverture de négociations avec les partenaires commerciaux afin d’examiner l’impact des importations étrangères sur la santé de l’industrie aérospatiale commerciale américaine et a déclaré qu’il pourrait prendre des mesures sans accord d’ici six mois.

« La pression concurrentielle exercée par des fournisseurs étrangers à moindre coût oblige également les entreprises américaines à geler les salaires ou à limiter les embauches, ce qui rend les emplois dans la construction aéronautique moins attractifs par rapport à d’autres secteurs », indique le rapport.

Les avions et leurs pièces détachées bénéficiaient d’un régime d’exonération des droits de douane en vertu de l’Accord sur les aéronefs civils de 1979, dans le cadre duquel le secteur américain enregistrait un excédent commercial annuel de 75 milliards de dollars.

Trump a fait des ventes d’avions Boeing un élément clé des accords commerciaux et s’est souvent vanté du nombre d’appareils qu’il a contribué à vendre à l’étranger.

Delta Air Lines DAL.N et les principaux groupes professionnels ont mis en garde l’année dernière contre l’impact des droits de douane sur les avions sur les prix des billets, la sécurité aérienne et les chaînes d’approvisionnement.

AIR.PA , d’Airbus Americas, a également averti l’année dernière que ces droits de douane mettraient en péril la construction aéronautique américaine.