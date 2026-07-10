Football/Coupe du monde-Une demi-finale logique que les Bleus ne veulent pas banaliser

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Quarts de finale - France - Maroc

Après 2018 et 2022, l'équipe de ‌France de football jouera mardi une troisième demi-finale de Coupe du monde consécutive grâce ​à sa victoire jeudi contre le Maroc (2-0), une performance rare qui semble pourtant logique tant les Bleus figurent parmi les favoris du tournoi.

La France est seulement la troisième nation ​à disputer trois demi-finales d'affilée au Mondial après l'Allemagne (de 1982 à 1990 et de 2002 à 2014) et ​le Brésil (de 1994 à 2002).

"Ça semble logique et ⁠naturel mais il faut y arriver", a estimé sur M6 le sélectionneur Didier ‌Deschamps, à la tête des Bleus depuis 2012.

Après une phase de poules impressionnante offensivement (trois victoires en trois matches, 10 buts marqués), tous les ​observateurs imaginaient les Bleus ‌dans le dernier carré. Ils n'ont pas failli, écartant successivement la ⁠Suède (3-0), le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0).

"On est très contents. Être dans le dernier carré une troisième fois de suite avec l'équipe de France en Coupe du monde, c'est ⁠exceptionnel", a savouré Ousmane ‌Dembélé sur M6.

Pour autant, les Bleus ne veulent pas banaliser ce ⁠qu'aucune équipe de France n'était parvenue à faire auparavant.

"On ne banalise pas du tout. ‌Dans le vestiaire, on était très heureux, il y a beaucoup de ⁠joie. C'est magnifique", a assuré le milieu de terrain Adrien ⁠Rabiot au micro de ‌BeIN Sports.

"Ça va être ma deuxième demi-finale en Coupe du monde, je pense qu'il ​y a très peu de générations en ‌équipe de France qui ont vécu ça."

La prestation tricolore a été d'autant plus impressionnante que les coéquipiers d'Adrien ​Rabiot n'ont jamais semblé inquiétés, malgré le penalty manqué de Kylian Mbappé en première période.

"On a senti, dans les moments où on n'avait pas le ballon, qu'ils étaient ⁠peu dangereux, qu'on avait peu à craindre, finalement, de cette équipe", a-t-il ajouté.

La France jouera la Belgique ou l'Espagne, mardi à Dallas (19h GMT), pour tenter de rejoindre une troisième finale consécutive et ainsi imiter l'Allemagne de l'Ouest (1982, 1986 et 1990) et le Brésil (1994, 1998 et 2002).

Elle est toujours en quête d'une troisième étoile après celles de 1998 ​et 2018.

(Rédigé par Vincent Daheron)