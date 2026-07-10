Football-La France qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après sa victoire contre le Maroc

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Quarts de finale - France - Maroc

L'équipe de France s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales de la Coupe ‌du monde de football après sa victoire contre le Maroc (2-0), à Boston, grâce à deux buts en six minutes de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Le ​capitaine des Bleus a ouvert le score à l'heure de jeu d'une magnifique frappe enroulée du pied droit à l'entrée de la surface, alors qu'il avait manqué un penalty en première période, arrêté par Yassine Bounou (28e).

Ousmane Dembélé a mis les doubles champions du monde à l'abri six minutes plus tard (66e), ​d'une frappe à ras de terre sur laquelle le gardien marocain aurait pu mieux faire.

La France jouera la Belgique ou l'Espagne, mardi à Dallas (19h GMT), pour tenter de rejoindre une troisième finale ​consécutive.

"Ça semble logique et naturel mais il faut y arriver", a réagi le ⁠sélectionneur Didier Deschamps sur M6. "C'est super, on est là où on voulait être."

Dominatrice tout au long du match, l'équipe de Didier Deschamps ‌a d'abord eu du mal à se montrer efficace offensivement face à une équipe bien organisée défensivement - mais peu dangereuse de l'autre côté du terrain (quatre tirs, un cadré).

Si Lucas Digne a touché le haut de la barre transversale avant ​la mi-temps (45e+2), Kylian Mbappé aura été, comme souvent, l'homme du ‌match, pour le meilleur et pour le pire.

Il s'est d'abord illustré avec la première frappe tricolore dès ⁠la quatrième minute de jeu, suivie d'une tête très dangereuse de Dayot Upamecano repoussée par Yassine Bounou.

Ce dernier aura, aussi, été l'un des protagonistes principaux. Le gardien marocain a stoppé un penalty de Kylian Mbappé, que l'attaquant tricolore a tiré plus de trois minutes après l'avoir provoqué, taclé sèchement par ⁠Noussair Mazraoui.

COUP À LA CHEVILLE

Le ‌joueur du Real Madrid n'avait plus manqué un penalty ou un tir au but sous le maillot bleu depuis son ⁠échec fatal lors de la séance de tirs au but en huitièmes de finale de l'Euro 2021 contre la Suisse (3-3, 5-4 aux t.a.b.).

"C'était compliqué ‌aujourd'hui, en ratant le penalty et les occasions qu'on ne met pas. Mais quand c'est Kylian (Mbappé), pas de souci, il ne ⁠doute jamais", a souri Didier Deschamps, qui a égalé le record de matches dirigés en Coupe du ⁠monde (25) que détenait l'Allemand Helmut Schön.

Cette fois-ci, ‌le scénario a basculé du bon côté pour l'équipe de France, et en particulier pour Kylian Mbappé.

Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a ​ajouté une nouvelle réalisation à son compteur. Il a enroulé une frappe de l'entrée ‌de la surface dans le petit filet de Yassine Bounou pour inscrire son huitième but dans ce Mondial, le 20e de sa carrière en Coupe du monde.

Soulagés, les finalistes ​malheureux de la dernière édition allaient même être délivrés six minutes plus tard grâce à Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or 2025 a trompé Yassine Bounou sur une frappe du pied droit à ras de terre depuis l'arc de cercle, son cinquième but du tournoi.

Le Maroc, par Azzedine Ounahi (83e) ⁠et Neil El Aynaoui (84e), a bien essayé de relancer le suspense mais sans parvenir à modifier un score identique à celui de la demi-finale 2022, au Qatar.

Seule ombre au tableau, la sortie de Kylian Mbappé, touché physiquement et remplacé par Jean-Philippe Mateta (77e), qui a eu la balle du 3-0 au bout du pied (90e+4).

"J'ai pris un coup à la cheville mais ça va bien", a-t-il rassuré sur M6.

Brillante offensivement lors de la phase de groupes, l'équipe de France a montré qu'elle avait progressé défensivement puisqu'elle n'a toujours pas encaissé de but dans la phase à élimination directe.

La quête d'une troisième ​étoile se poursuit.

(Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)