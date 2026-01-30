Les États-Unis lèvent certaines sanctions contre le Venezuela pour faciliter les ventes de pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une large licence américaine allège certaines sanctions sur le pétrole vénézuélien

N'allège pas les mesures sur la production de brut vénézuélien

Représente un changement par rapport à la délivrance de licences individuelles

Les transactions avec des entités à Cuba ne sont pas autorisées

(Refonte avec des détails sur l'intention de la licence et des mesures supplémentaires à venir) par Timothy Gardner et Marianna Parraga

L'administration du président Donald Trump a levé certaines sanctions sur l'industrie pétrolière du Venezuela jeudi afin de permettre aux entreprises américaines de vendre plus facilement son pétrole brut, et a déclaré que d'autres restrictions sur le pays seraient bientôt levées.

La mesure prise par le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor autorise les entreprises américaines à acheter, vendre, transporter, stocker et raffiner le pétrole brut vénézuélien, mais ne lève pas les sanctions américaines existantes sur la production.

Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que cette mesure "faciliterait l'écoulement des produits existants" en provenance du Venezuela et qu'il y aurait bientôt d'autres annonces sur l'assouplissement des sanctions.

M. Trump a déclaré que les États-Unis avaient l'intention de contrôler indéfiniment les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela depuis que les forces américaines se sont emparées du dirigeant du pays, Nicolas Maduro, lors d'un raid dans la capitale, Caracas, le 3janvier.

Il a également déclaré qu'il souhaitait que les compagnies pétrolières américaines investissent à terme 100 milliards de dollars pour ramener la production du pays membre de l'OPEP à ses sommets historiques, après des années de sous-investissement et de mauvaise gestion.

Entre-temps, Washington et Caracas ont déjà conclu un premier accord pour la vente de 50 millions de barils de pétrole brut vénézuélien, les sociétés commerciales européennes Vitol et Trafigura se chargeant de la commercialisation de l'offre.

La nouvelle autorisation du Trésor, connue sous le nom de licence générale, ouvre le commerce du pétrole vénézuélien à d'autres entreprises, à condition qu'elles soient américaines.

Elle autorise les transactions impliquant le gouvernement vénézuélien et la compagnie pétrolière nationale PDVSA en ce qui concerne "le levage, l'exportation, la réexportation, la vente, la revente, l'approvisionnement, le stockage, la commercialisation, l'achat, la livraison ou le transport de pétrole d'origine vénézuélienne, y compris le raffinage de ce pétrole, par une entité américaine établie".

Elle exclut spécifiquement les entreprises et les individus de pays rivaux comme la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et la Russie.

Au cours de la première administration du président Donald Trump, le Trésor a désigné l'ensemble de l'industrie énergétique du Venezuela comme faisant l'objet de sanctions américaines en 2019 après la première réélection de Maduro, que Washington n'a pas reconnue.

La nouvelle licence n'autorise aucune condition de paiement qui ne soit pas commercialement raisonnable, qui implique des échanges de dettes ou des paiements en or, ou qui soit libellée en monnaie numérique.

L'AMÉRIQUE D'ABORD

Les producteurs de pétrole Chevron CVX.N , Repsol REP.MC et ENI ENI.MI , le raffineur Reliance Industries RELI.NS et certains prestataires de services pétroliers américains ont demandé des licences ces dernières semaines pour augmenter la production ou les exportations du membre de l'OPEP.

L'augmentation de la production dans le pays nécessiterait des autorisations américaines supplémentaires.

Jeremy Paner, avocat chez Hughes Hubbard & Reed et ancien enquêteur sur les sanctions de l'OFAC, a déclaré que l'autorisation était large dans le sens où elle permettait de nombreuses opérations, notamment le raffinage, le transport et le "levage" du pétrole vénézuélien.

Mais il a ajouté que le champ d'application est étroit en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux entreprises américaines.

Kevin Book, analyste chez ClearView Energy Partners, a déclaré que l'autorisation pourrait apporter de la clarté aux entreprises américaines tout en maintenant la norme précédente d'examen au cas par cas pour les entités non américaines.

En bref, elle semble offrir un allègement des sanctions selon le principe « l'Amérique d'abord, les autres demandent ».

Le grand nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé l'avancement des projets visant à accroître les exportations et à accélérer les investissements au Venezuela, ont déclaré deux sources cette semaine.

La nouvelle licence de l'OFAC est intervenue alors que les législateurs vénézuéliens ont approuvé jeudi une réforme assouplie de la principale loi pétrolière du pays, qui devrait accorder une autonomie aux producteurs privés dans le cadre de coentreprises ou de nouveaux contrats pour exploiter leurs projets et commercialiser la production.

Elle formalise également un modèle de partage de la production pétrolière introduit pour la première fois par Maduro et négocié avec des entreprises énergétiques peu connues ces dernières années.

Francisco Monaldi, directeur du programme énergétique latino-américain au Baker Institute de l'université Rice à Houston, s'est demandé si l'exclusion des entités russes et chinoises ne compliquerait pas la tâche de PDVSA pour exploiter ou commercialiser le pétrole issu de ces projets. Les entreprises avec ces pays produisent environ 22 % du pétrole, a-t-il déclaré.

« S'ils ne peuvent pas exporter le pétrole provenant de ces entreprises, c'est un gros problème. »