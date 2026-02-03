Les États-Unis font appel dans l'affaire de concurrence concernant les recherches Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur l'ensemble de l'affaire)

Le gouvernement américain et une majorité d'États américains feront appel mardi de l'issue d' un procès en matière de concurrence historique contre Google (d'Alphabet GOOGL.O ), selon des documents judiciaires.

En 2024, un juge fédéral de Washington a déclaré que Google détenait un monopole dans le secteur de la recherche en ligne, mais a rejeté les mesures correctives les plus sévères.

Le ministère de la justice et les procureurs généraux des États n'ont pas fourni de détails sur leur appel dans les documents judiciaires. Leur contestation portera probablement sur la décision du juge de ne pas obliger

Google à vendre son navigateur Chrome ou à mettre fin à son accord lucratif avec Apple pour fournir le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils.

Google fait déjà appel de la décision du juge de district Amit Mehta, qui l'accuse d'avoir enfreint la loi pour empêcher la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne et de la publicité connexe. Google a demandé au juge de suspendre son ordonnance , qui l'obligerait à partager des données avec ses rivaux, pendant la procédure d'appel, qui pourrait durer plusieurs mois.

M. Mehta a rejeté des mesures correctives plus sévères , telles que l'obligation pour Google de vendre son navigateur Chrome ou son système d'exploitation Android, ou l'interdiction pour l'entreprise de payer des dizaines de milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils.

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis que le ministère de la justice et des dizaines de procureurs généraux d'État ont intenté une action au civil, des entreprises d'intelligence artificielle générative telles qu'OpenAI sont apparues comme des menaces concurrentielles pour Google, a déclaré le juge.

Cette décision constitue une victoire majeure pour Google et un revers pour les autorités de la concurrence américaines, qui ont constaté que les juges étaient réticents à interférer ( ) dans des marchés technologiques en pleine évolution .