Wall Street en recul, pénalisée par la tech

Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, grevée par un large mouvement de vente des entreprises du secteur technologique, malgré le bon accueil réservé aux résultats du groupe d'analyse de données Palantir.
Le Dow Jones a perdu 0,34%, l'indice Nasdaq 1,43% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,84%.
