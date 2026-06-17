Les États-Unis laissent discrètement expirer la dérogation concernant le pétrole russe

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* Les responsables n'ont pas précisé dans l'immédiat si cette expiration entraînait la réimposition des sanctions sur le pétrole russe

* Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis pourraient mettre fin à cette dérogation, car le pétrole du Moyen-Orient circulait

* Les États-Unis ont déjà laissé la dérogation expirer par le passé, avant de la prolonger quelques jours plus tard

par Timothy Gardner

Mercredi, le Trésor américain n’a pas publié de prolongation de sa dérogation aux sanctions sur le pétrole russe transporté par voie maritime, qui a expiré à minuit, mais le président Donald Trump et les responsables de son administration n’ont pas précisé si cela signifiait que les mesures seraient réimposées.

Pendant la guerre contre l’Iran , l’administration Trump avait accordé une dérogation aux sanctions américaines sur le pétrole russe afin d’aider les économies vulnérables à faire face à la crise énergétique. Cela pourrait changer après que Washington et Téhéran ont conclu un protocole d’accord visant à mettre fin à la guerre, ce qui permettrait au pétrole du Moyen-Orient d’atteindre les marchés mondiaux.

Mercredi, Trump est resté évasif quant à une réimposition des sanctions américaines contre la Russie. “Nous examinons la question. Nous observons dans quelle mesure le prix du pétrole baisse; il est en train de s’effondrer”, a-t-il déclaré aux journalistes lors du sommet du G7 en France.

Mardi, Trump a laissé entendre que les États-Unis pourraient autoriser la réimposition des sanctions en mettant fin à la dérogation. “Nous serons bientôt en mesure de le faire, car le pétrole circule désormais” depuis le Moyen-Orient, a-t-il déclaré.

L’année dernière, l’administration Trump a imposé des sanctions aux géants pétroliers russes Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM afin de faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à sa guerre en Ukraine en privant Moscou de ses recettes pétrolières. La Russie est l’un des principaux exportateurs de pétrole au monde, au même titre que les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Les États-Unis ont laissé cette dérogation expirer ces derniers mois, pour finalement la prolonger quelques jours plus tard. La Maison Blanche et le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Téhéran pourra vendre immédiatement du pétrole après une cérémonie prévue dans le courant de la semaine pour la signature de l’accord, a déclaré mardi un haut responsable américain. Mais il faudra peut-être des mois pour que les flux de pétrole et de gaz reviennent à des niveaux normaux.

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a déclaré que la guerre en Iran avait entraîné la plus grande perturbation de l’histoire des marchés énergétiques mondiaux.

L’envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine , Cyrille Dmitriev, qui avait participé aux négociations avec les États-Unis lors des précédentes prolongations, a déclaré le 4 juin que les responsables américains comprenaient le rôle des dérogations dans la stabilisation des marchés.

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, qui ont mené les négociations orchestrées par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, se rendront prochainement en Russie, a annoncé dimanche le Kremlin .