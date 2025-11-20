Les États-Unis et l'Arabie saoudite présentent de nouveaux accords commerciaux lors d'un forum sur l'investissement

Premier voyage de MBS aux États-Unis depuis l'assassinat de Khashoggi en 2018

MBS promet de porter les investissements américains à 1 000 milliards de dollars

L'événement inclut des cadres américains de haut niveau issus de divers secteurs

Des responsables saoudiens et américains ont vanté mercredi des milliards de dollars de nouveaux investissements et des liens financiers croissants entre les deux pays, coïncidant avec la première visite du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman à Washington depuis 2018.

Assis à côté de Donald Trump à la Maison Blanche, Mohammed bin Salman avait promis mardi d'augmenter ses investissements aux États-Unis à 1 000 milliards de dollars, contre une promesse de 600 milliards de dollars faite lors de la visite de Donald Trump en Arabie saoudite en mai. Mais il n'a offert ni détails ni calendrier.

Mercredi, le président Donald Trump, qui s'est exprimé lors d'un forum commercial américano-saoudien, a poussé Mohammed bin Salman à aller plus loin. "Pourriez-vous atteindre 1 500 milliards de dollars?", a-t-il demandé.

Donald Trump et Mohammed bin Salman ont applaudi des accords et des ventes d'une valeur de 270 milliards de dollars signés entre des dizaines d'entreprises lors de la conférence du Kennedy Center, notamment l'achat prévu de 600 000 puces d'IA de Nvidia NVDA.O par HUMAIN, une entreprise d'IA saoudienne soutenue par le gouvernement.

HUMAIN et xAI d'Elon Musk développeront conjointement des centres de données en Arabie saoudite, dont une installation de 500 mégawatts.

Par ailleurs, MP Materials MP.N a déclaré qu'elle construirait une raffinerie de terres rares en Arabie saoudite avec le ministère américain de la Défense et la société minière publique saoudienne Maaden afin d'étendre le traitement des minéraux critiques au Moyen-Orient.

Le géant pétrolier Saudi Aramco 2223.SE a également déclaré avoir signé 17 protocoles d'accord et accords avec de grandes entreprises américaines, représentant une valeur potentielle de plus de 30 milliards de dollars.

Mohammed bin Salman a côtoyé de nombreux cadres parmi les plus puissants de l'Amérique des affaires lors de l'événement, un jour après que le président Donald Trump l'a réintroduit dans le Washington officiel avec un soutien élogieux .

Il s'agit du premier voyage de Mohammed bin Salman aux États-Unis depuis l'assassinat en 2018 du critique saoudien Jamal Khashoggi par des agents saoudiens à Istanbul, qui a provoqué un tollé mondial. Les services de renseignement américains ont conclu que Mohammed bin Salman avait approuvé la capture ou le meurtre de Jamal Khashoggi, un éminent critique.

Le prince héritier a nié avoir ordonné l'opération, mais a reconnu sa responsabilité en tant que dirigeant de facto du royaume.

Les directeurs généraux de Chevron CVX.N , Qualcomm

QCOM.O , Cisco CSCO.O , General Dynamics GD.N et Pfizer

PFE.N ont assisté au Forum d'investissement américano-saoudien, ainsi que des cadres supérieurs d'IBM

IBM.N , de Google (groupe Alphabet GOOGL.O ), de Salesforce

CRM.N , d'Andreessen Horowitz, de Boeing BA.N , d'Halliburton

HAL.N , d'Adobe ADBE.O , d'Aramco, de State Street STT.N et de Parsons Corp PSN.N .

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , et Jensen Huang, directeur général de Nvidia, ont parlé de l'avenir de l'IA. Musk a prédit que le travail sera facultatif dans 10 ou 20 ans, tandis que Huang a déclaré qu'il pensait que l'IA changerait l'avenir de l'emploi.

Il serait difficile pour l'Arabie saoudite de réaliser un investissement de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis, étant donné les dépenses importantes qu'elle consacre à une série de projets gigantesques déjà ambitieux dans le pays, notamment des mégapoles futuristes dont le budget a été dépassé et qui ont subi des retards, ainsi que des stades pour la Coupe du monde de football de 2034.

Néanmoins, ses vastes ressources foncières et énergétiques sont des ingrédients clés pour la construction d'une infrastructure d'IA.

Donald Trump lui-même pourrait bénéficier de liens commerciaux plus étroits avec l'Arabie saoudite. Lui-même et plusieurs de ses confidents ont conclu des accords commerciaux avec des partenaires saoudiens dans le domaine de l'immobilier et d'autres investissements.

Mais mardi, le président a cherché à prendre ses distances par rapport à toute suggestion de conflit d'intérêts. "Je n'ai rien à voir avec les affaires de la famille", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu'"ils ont fait très peu de choses avec l'Arabie saoudite en fait"

En mai, lors du voyage de quatre jours de Donald Trump au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les deux pays, notamment dans les domaines de la défense et de l'intelligence artificielle. Plusieurs de ces accords ont été finalisés cette semaine.