Wall Street termine en hausse, records du S&P 500 et du Dow Jones

Le parquet de la Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé sur de nouveaux sommets vendredi, le rapport sur l'emploi américain en décembre ayant confirmé les attentes du marché sur le rythme de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice élargi S&P 500 (+0,65%) et le Dow Jones (+0,48%) ont tous les deux touché de nouveaux records en clôture, terminant respectivement à 6.966,28 points et 49.504,07 points. L'indice Nasdaq a avancé de 0,81%.

Nasdaq