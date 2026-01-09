Endrick: Lyon est le "club idéal" pour rebondir en vue du Mondial-2026

L'attaquant brésilien Endrick, recrue de l'Olympique lyonnais, lors de sa présentation officielle, le 5 janvier 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

L'attaquant brésilien Endrick a declaré vendredi lors d'un entretien à l'AFP qu'il avait trouvé à Lyon le "club idéal" pour se relancer et promet de "se battre" afin de jouer la Coupe du monde avec la Seleçao.

"Je vais me battre" pour jouer ce Mondial (du 11 juin au 19 juillet au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis), a affirmé l'espoir de 19 ans, qui n'a pas été appelé en équipe nationale depuis l'arrivée du sélectionneur italien Carlo Ancelotti à la tête des quintuples champions du monde en mai dernier.

Prêté par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison et sans option d'achat, Endrick devrait faire ses débuts avec l'OL dimanche face à Lille, en seizièmes de finale de Coupe de France.

"J'ai trouvé le club idéal et j'ai hâte de jouer", a affirmé le Brésilien, à l'occasion d'un échange de messages par écrit avec l'AFP.

QUESTION: Avez-vous parlé avec Ancelotti de votre décision de rejoindre l'OL? Si oui, qu'en a-t-il pensé?

RÉPONSE: "Il m'avait déjà conseillé d'aller chercher plus de temps de jeu, surtout après mon rétablissement (d'une blessure à la cuisse droite en fin de saison dernière). J'ai trouvé le club idéal et j'ai hâte de jouer."

Q: Vous vous voyez porter le maillot de la Seleçao à la Coupe du monde 2026?

"Je vais me battre pour y arriver. Je l'ai déjà porté à la Copa América (en 2024) et je ne peux pas renoncer à l'envie d'être à la Coupe du monde."

Q: À quel moment avez-vous pensé à changer d'air?

R: "Dès le début de la saison, je savais qu'il faudrait que je cherche un endroit où je pourrais jouer davantage (ndlr: il a disputé seulement 11 minutes en Liga avec le Real sous la houlette de Xabi Alonso), mais il fallait d'abord que je me remette de la blessure qui m'a tenu éloigné de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Une fois rétabli, il ne restait plus qu'à attendre l'ouverture du mercato."

Q: Pourquoi avoir choisi l'OL? Avez-vous reçu d'autres propositions?

R: "Oui. Dieu merci, plusieurs clubs de tous les grands championnats européens étaient intéressés. Mais l'OL avait tout: le style de jeu, l'effectif, les compétitions à disputer, le staff technique, la direction, les supporters et l'histoire des Brésiliens au club. Quand ils m'ont présenté tout cela, j'ai simplement remercié les autres propositions qui arrivaient, car je savais que je ne trouverais pas mieux."

Q: Comment avez-vous géré le fait d'avoir très peu joué ces derniers mois avec le Real Madrid ?

R: "Avec sérieux. J'ai travaillé comme jamais. Si j'avais une minute, ça devait être la meilleure minute de ma vie. Pour montrer que j'en voulais plus. Par respect pour mes coéquipiers. Dans un club comme le Real, on aide l'équipe pas seulement au moment des matches. À chaque entraînement, on aide aussi ceux qui vont jouer. À faire monter le niveau des séances. Nous sommes un groupe, près de trente joueurs, et seuls onze commencent les matches. Une équipe championne se construit chaque jour, pas seulement en match".