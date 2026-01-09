Les démocrates de Minneapolis craignent l'impunité pour l'agent de l'immigration qui a tué une femme

Des policiers fédéraux interpellent une personne près d'un bâtiment fédéral à Minneapolis, le 9 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les responsables démocrates de Minneapolis disent craindre vendredi que l'agent fédéral de l'immigration qui a tué une femme deux jours plus tôt ne bénéficie de l'impunité, après cet événement qui a provoqué une vive émotion et des manifestations appelant au départ de ces policiers.

Les élus de cette grande ville du nord des Etats-Unis, déjà secouée par la mort de George Floyd en 2020, déplorent que leurs enquêteurs locaux aient été écartés de l'enquête sur les circonstances de la mort de Renee Nicole Good, une Américaine de 37 ans.

La procédure est pour l'instant aux mains des autorités fédérales, qui martèlent depuis mercredi que le policier a agi en état de légitime défense alors que la victime tentait de le renverser en voiture.

Dans la rue, les manifestants contestent depuis mercredi cette version officielle et s'en prennent à l'ICE, la police fédérale de l'immigration au centre de la politique d'expulsion à grande échelle du gouvernement de Donald Trump.

"L'ICE doit dégager du Minnesota, on n'a pas besoin d'eux ici", s'indigne vendredi auprès de l'AFP Eleanor, une habitante de Minneapolis qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, de nombreux résidents décrivant un climat de peur instauré par ces opérations de la police fédérale.

Là, devant un bâtiment fédéral loin du centre-ville, quelques dizaines de manifestants et des policiers fédéraux en uniforme militaire se font face dans une atmosphère tendue, tandis qu'une poignée de manifestants pro-Trump sont venus défendre l'action de l'ICE.

Au moins cinq personnes ont été interpellées, a constaté un photographe de l'AFP.

- Nouvelle vidéo -

Un contre-manifestant pro-Trump à Minneapolis, le 9 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Dans le même temps, le média Alpha News a publié une vidéo présentée comme étant celle filmée par le policier qui a tué Renee Nicole Good, un agent expérimenté nommé Jonathan Ross selon la presse américaine.

Le clip de 47 secondes montre le SUV rouge de la future victime en travers de la route enneigée alors que retentissent des sirènes. Au volant, Renee Nicole Good lance "je ne suis pas en colère contre toi" à l'agent, qui fait le tour de la voiture. Alors qu'on entend un autre agent lancer "dégage de la voiture", Jonathan Ross passe devant le capot du SUV, la conductrice recule un peu avant de s'avancer en tournant, puis deux coups retentissent.

La vidéo a été partagée sur X par le vice-président, JD Vance. Selon lui, la vidéo montre que la vie du policier "était en danger et qu'il a tiré en état de légitime défense."

Mais d'autres images publiées depuis mercredi par des témoins, avec d'autres angles, semblent montrer que Jonathan Ross n'était pas sur le chemin des roues de la voiture au moment où il a tiré.

Les élus locaux démocrates contestent fermement la version des autorités fédérales. "Le fait que le ministère de la Justice de Pam Bondi et ce gouvernement soient déjà parvenus à une conclusion dans ce dossier est très inquiétant", a déclaré le maire, Jacob Frey, lors d'une conférence de presse vendredi.

La procureure locale, une élue démocrate, a affirmé vendredi que le FBI détenait la voiture impliquée et les douilles, mais ne partageait pas ces éléments de preuves avec ses services. Mary Moriarty, qui dit vouloir qu'une "enquête complète" soit menée au niveau local, a aussi appelé d'éventuels témoins à se faire connaître auprès de ses services.

Le policier impliqué avait été blessé en juin dernier, trainé sur une centaine de mètres par la voiture d'un suspect en fuite.

- Portland -

Un rassemblement, jeudi 8 janvier 2026 sur le lieu de la mort d'une femme tuée la veille par la police à Minneapolis ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Sur les lieux du tir de mercredi, un mémorial improvisé a été installé avec des fleurs de toutes les couleurs, des bougies allumées, quelques peluches et ballons. Des petits mots y sont parfois attachés.

C'est à moins de deux kilomètres de là que l'Afro-Américain George Floyd avait été tué par un policier blanc en 2020, déclenchant des semaines de manifestations antiracistes, parfois violentes, à travers le pays.

Selon le média américain The Trace, spécialisé sur la violence par armes à feu, Renee Nicole Good est la quatrième personne tuée par des agents fédéraux de l'immigration depuis le lancement de la politique d'expulsion à grande échelle de l'administration Trump, et sept autres ont été blessées.

Dans un incident séparé, deux personnes ont été blessées jeudi à Portland (Oregon, nord-ouest) par des tirs de la police fédérale aux frontières lors d'un contrôle de voiture.