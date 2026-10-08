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Les États-Unis accordent à Aurora une dérogation concernant un dispositif de sécurité pour les camions autonomes
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 04:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'Aurora; plus de détails aux paragraphes 4 à 8)

par David Shepardson

Le ministère américain des Transports a annoncé mercredi soir avoir accordé à Aurora

AUR.O et à d’autres entreprises de transport routier autonomes une dérogation de cinq ans aux règles obligeant les conducteurs à installer des dispositifs d’avertissement autour d’un camion à l’arrêt.

Cette décision constitue une avancée dans les efforts visant à déployer à grande échelle des camions autonomes à usage commercial aux États-Unis.

En 2023, Waymo, la division d' GOOGL.O (filiale d'Alphabet) spécialisée dans la conduite autonome, et Aurora avaient conjointement sollicité une dérogation aux règles américaines exigeant la mise en place de triangles réfléchissants à l'extérieur des camions à l'arrêt afin de prévenir les accidents.

Le ministère américain des Transports (USDOT) a annoncé mercredi qu’il avait accepté d’autoriser les entreprises de transport routier autonome à utiliser des balises d’avertissement montées sur la cabine des camions afin d’éviter le recours à des conducteurs humains , précisant que ces dispositifs offraient un niveau de sécurité équivalent, voire supérieur.

En avril, Aurora a déposé une nouvelle demande individuelle visant à obtenir une dérogation de cinq ans.

Aurora, qui exploite actuellement une vingtaine de camions autonomes sur route, a déclaré mercredi que la "décision de l’USDOT souligne la reconnaissance par le gouvernement des immenses avantages économiques et sociétaux du transport routier autonome. Les balises d’avertissement à haute visibilité montées sur la cabine constituent une solution essentielle du XXIe siècle qui renforce la sécurité routière en alertant immédiatement les autres usagers de la route sans jamais mettre une personne en danger."

Les entreprises qui prévoient de recourir à cette dérogation doivent en informer au préalable l’Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers (FMCSA) et signaler tout accident impliquant un véhicule lorsque les balises d’avertissement montées sur la cabine sont activées ou auraient dû l’être. L’agence a indiqué qu’elle révoquerait les dérogations si celles-ci entraînaient un niveau de sécurité inférieur à celui qui était assuré avant leur octroi.

Début 2025, Aurora a intenté un procès contre la FMCSA suite à la décision de ne pas approuver la dérogation sous l’administration Biden. L’entreprise a retiré sa plainte après que le ministère américain des Transports (USDOT) eut accordé, en octobre 2025, une dérogation temporaire de trois mois pour l’utilisation des balises, qui a ensuite été prolongée à plusieurs reprises.

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