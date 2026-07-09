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Les équipes de secours pakistanaises ont retrouvé l'épave d'un avion-cargo disparu ; les recherches se poursuivent pour retrouver l'équipage porté disparu
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 03:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des débris retrouvés 12 heures après la disparition d'un avion-cargo

* L'avion avait signalé un problème de système de navigation avant de perdre le contact près de Karachi, ont indiqué les autorités

* Les données de suivi du vol montrent de fortes variations d'altitude avant une descente finale en piqué au sud-ouest de Karachi

* Les recherches se poursuivent pour retrouver les cinq membres d'équipage, dont deux pilotes, deux ingénieurs et un membre du personnel de soutien

(Ajout d'un commentaire d'un expert en aviation aux paragraphes 14 et 15, et d'une déclaration du NTSB au paragraphe 18) par Asif Shahzad et Mubasher Bukhari

Les sauveteurs pakistanais ont retrouvé l'épave d'un avion-cargo lors d'une opération de recherche en haute mer mercredi, 12 heures après sa disparition au large de Karachi , tandis que les efforts se poursuivent pour retrouver les cinq membres d'équipage qui se trouvaient à bord, ont indiqué les autorités.

L'épave du Boeing BA.N 737 de la compagnie K2 Airways a été repêchée à 53 milles marins (98 km) au sud du port d'Ormara, a indiqué l'Autorité des aéroports du Pakistan.

La Marine pakistanaise et l’Agence pakistanaise de sécurité maritime ont déployé « divers moyens aériens et maritimes » pour localiser l’épave, a-t-elle précisé, ajoutant que les opérations de recherche se poursuivaient pour retrouver les membres d’équipage.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif avait ordonné aux autorités d’accélérer les recherches pour retrouver cet avion de 27 ans, ancien cargo reconverti, qui avait disparu en mer d’Arabie après avoir signalé un problème de système de navigation.

K2 Airways, l’exploitant de l’appareil, a indiqué que l’équipage était composé de deux pilotes, deux ingénieurs et un membre du personnel de soutien. Les autorités n’ont fait aucune déclaration officielle concernant leur sort, bien que M. Sharif ait exprimé ses « sincères condoléances » à leurs familles.

Selon le service de suivi des vols Flightradar24, l’avion se serait abîmé en mer au sud-ouest de Karachi après une série de changements brusques d’altitude, suivis d’une descente finale en piqué.

Les autorités ont lancé une opération coordonnée de recherche et de sauvetage en mer, impliquant divers organismes, a indiqué l’autorité aéroportuaire. K2 Airways a déclaré coopérer avec l’Autorité de l’aviation civile du Pakistan et d’autres agences gouvernementales. Boeing n’a pas encore fait de commentaire.

L'avion a signalé un problème de système de navigation mardi à 21 h 18, heure standard du Pakistan (16 h 18 GMT) alors qu'il volait en direction de Karachi depuis Sharjah, aux Émirats arabes unis, a indiqué l'autorité aéroportuaire.

L'AVION A CHUTÉ RAPIDEMENT

Le contrôle aérien local a tenté de le guider, mais trois minutes plus tard, les systèmes radar ont montré que l’avion descendait rapidement et la communication a été perdue, a précisé l’autorité. Le vol se trouvait alors à environ 155 milles marins (287 km) à l’ouest de Karachi, selon le communiqué.

Les dernières minutes des données de suivi de Flightradar24 semblaient chaotiques, montrant l’avion plonger d’environ 5 000 pieds en moins d’une minute avant de remonter d’environ 6 000 pieds en 30 secondes, puis d’entamer une descente catastrophique à partir de 36 550 pieds.

Le dernier point de données transmis situait l’appareil à 1 100 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec une vitesse verticale de moins 22 400 pieds par minute — soit environ 400 kilomètres par heure —, ce qui correspond à une vitesse de descente extrêmement raide et anormale.

L’avion disparu est un 737-400 de Boeing datant de plusieurs décennies, soit deux générations plus anciennes que le 737 MAX qui a été au cœur d’une crise de sécurité. Il est équipé de moteurs fabriqués par CFM International, détenue conjointement par GE Aerospace GE.N et le groupe français Safran SAF.PA .

John Cox, expert américain en sécurité et ancien pilote de ligne, a déclaré lors d’une interview que les données de suivi de vol disponibles à ce jour suggéraient que l’équipage semblait avoir des difficultés à contrôler l’avion pour des raisons inconnues.

« Il est possible que, dans les dernières phases du vol, l’avion ait subi un décrochage et ait descendu à une vitesse très, très élevée », a déclaré M. Cox, qui possède une expérience de pilotage du 737-400.

Les accidents aériens sont généralement dus à plusieurs facteurs, et les enquêtes peuvent prendre au moins un an.

Les autorités pakistanaises, qui mènent l'enquête conformément aux règles internationales, n'ont pas précisé si elles avaient récupéré les « boîtes noires » de l'appareil, qui fournissent des données cruciales.

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a indiqué avoir désigné un représentant accrédité pour assister le Pakistan dans l’enquête, aux côtés de conseillers techniques de Boeing, de GE Aerospace et de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

Selon Flightradar24, cet avion de K2 Airways a d’abord été livré en 1999 à la compagnie russe Aeroflot en tant qu’avion de ligne, avant d’être converti en avion-cargo en 2012. Il s’agit du seul appareil de K2 Airways et il est entré en service auprès de la compagnie en 2024. Son dernier vol remontait au 28 juin, d’après les données de Flightradar24.

Cet incident serait le premier accident mortel au Pakistan depuis 2020, année où un Airbus A320 d' AIR.PA , exploité par Pakistan International Airlines, s'était écrasé avant d'atteindre la piste à Karachi, faisant 97 morts.

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